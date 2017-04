SEF apanha francês que ia vender criança

Questionada sobre com quem viajava, a menor apontou o francês que estava a poucos metros de si. Ao que o CM apurou, a menina de 15 anos foi convencida a acompanhar o francês num voo para a Europa, com a justificação de que ia visitar familiares.



Levado para interrogatório, o francês confessou ter ido a África para trazer a menina para a Europa. Através de contactos com autoridades do Senegal e de França, o SEF terá encontrado prova incriminatória.



O homem terá gasto dinheiro para comprar a menina congolesa – e o seu objetivo seria lucrar com a venda da menor, em França. Suspeito de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e utilização de documento alheio, o francês foi presente a um juiz e ficou preso.



A menor está agora entregue a uma instituição de apoio a vítimas de tráfico humano.



"Enquanto o homem tinha os documentos de cidadão europeu em ordem, detetou-se que a menina estava na posse de documentos falsos, que a identificavam como cidadã comunitária", explicou a inspetora.Questionada sobre com quem viajava, a menor apontou o francês que estava a poucos metros de si. Ao que oapurou, a menina de 15 anos foi convencida a acompanhar o francês num voo para a Europa, com a justificação de que ia visitar familiares.Levado para interrogatório, o francês confessou ter ido a África para trazer a menina para a Europa. Através de contactos com autoridades do Senegal e de França, o SEF terá encontrado prova incriminatória.O homem terá gasto dinheiro para comprar a menina congolesa – e o seu objetivo seria lucrar com a venda da menor, em França. Suspeito de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e utilização de documento alheio, o francês foi presente a um juiz e ficou preso.A menor está agora entregue a uma instituição de apoio a vítimas de tráfico humano.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um cidadão francês de 43 anos foi detetado e preso pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por onde passou em escala, com destino a França, na companhia de uma menina congolesa de 15 anos que tinha comprado e pretendia vender.O alerta foi dado no domingo depois de adulto e menor terem desembarcado de um voo com origem em Dakar, no Senegal.Edite Fernandes, inspetora do SEF, explicou aoque "o adulto e a menor foram controlados em boxes diferentes".