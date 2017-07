SEF detém em Faro homem procurado no Qatar por crime económico

Homem foi detido em "cumprimento de um mandado de detenção de captura internacional".

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta terça-feira a detenção, no aeroporto de Faro, de um homem que era procurado internacionalmente por crime económico pelas autoridades do Qatar.O homem foi detido em "cumprimento de um mandado de detenção de captura internacional emitido pelas autoridades do Qatar - sendo procurado por crime económico" - quando tentava entrar em Portugal, num voo que chegou à capital de distrito algarvia proveniente da Irlanda."O indivíduo, de 41 anos, foi intercetado pelo SEF no âmbito de controlo documental de movimento de fronteira de entrada de território nacional, provindo de Dublin (Irlanda)", referiu o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no comunicado em que anunciou a detenção.A mesma fonte acrescentou que o detido foi presente ao Tribunal da Relação de Évora e que esta instância judicial com competência em casos de extradição determinou o seu ingresso em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Beja até à decisão sobre o processo de extradição pedido pelas autoridades do Qatar.