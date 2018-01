Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF detém homem no Aeroporto do Porto

Tentou embarcar num voo para Londres com um "documento falsificado".

19:18

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta quarta-feira no Aeroporto do Porto um cidadão estrangeiro de 31 anos por "uso de documento falsificado", quando tentava embarcar num voo para Londres.



Segundo a nota enviada à comunicação social pelo SEF, "o indivíduo era titular de um passaporte italiano que apresentava fortes indícios de ter sido falsificado na página biográfica e seguintes".



Ainda de acordo com a mesma nota, o homem foi presente ao Tribunal Judicial da Maia para "aplicação das respetivas medidas de coação".