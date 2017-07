Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF encerra bar ilegal de alterne

Clube noturno esconde prostituição e imigração ilegal.

08:37

Aberto desde 2009, o estabelecimento de diversão noturna ‘Club’, em Valadares, Vila Nova de Gaia, foi encerrado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de auxílio à imigração ilegal, lenocínio e permanência ilegal no país. Foram ainda detidas seis pessoas - quatro homens e duas mulheres.



Na operação, que consistiu em 16 buscas domiciliárias e três a estabelecimentos comerciais, foram identificadas 13 cidadãs estrangeiras, três das quais em situação de permanência ilegal em Portugal. Uma foi notificada para abandonar de imediato o país e as outras detidas e presentes a tribunal.



Em comunicado, o SEF explica que, nas buscas, "foram apreendidas e levadas quantias em dinheiro, documentos que traduzem a forma de atuação do grupo criminoso, as atividades de favorecimento na entrada e permanência ilegal de cidadãos estrangeiros no país e os lucros avultados que obtinham da exploração da prática de prostituição". O bar de alterne foi selado e "apreendido cautelarmente".



Os quatro homens detidos, todos de nacionalidade portuguesa, foram presentes, na segunda-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O principal suspeito ficou sujeito a apresentações trissemanais às autoridades e os restantes a apresentações quinzenais.



Estão todos proibidos de contactar com as mulheres que se encontravam no estabelecimento.