SEF faz nove detenções no aeroporto de Lisboa

Aquele serviço de segurança refere igualmente que um outro cidadão estrangeiro foi capturado em cumprimento de um mandado de detenção europeu, sendo procurado para cumprir uma pena de sete anos de prisão pelo crime de falência fraudulenta.



Este cidadão foi presente ao Tribunal da Relação e ficou a aguardar os termos seguintes do processo no estabelecimento prisional junto à Polícia Judiciária.



O SEF deteve ainda uma outra pessoa em cumprimento de um mandado de captura, para cumprimento da pena de prisão de três anos e cinco meses, na sequência da sua condenação já transitada em julgado, pelos crimes de roubo simples, roubo agravado, detenção de arma proibida e de tráfico e mediação de armas.



Este estrangeiro foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje a detenção de nove pessoas no aeroporto de Lisboa no âmbito do controlo de fronteira.Em comunicado, o SEF adianta que novas detenções foram feitas nos últimos dias.Segundo aquele serviço de segurança, três dos detidos foram intercetados pelo SEF no controlo de saída de território português, quando pretendiam viajar para a Irlanda, tendo-se identificado com bilhetes de identidade romeno, grego e italiano falsificados.