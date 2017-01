SEF identifica 49 estrangeiros em situação irregular no Algarve

"Das irregularidades detetadas serão levantados autos de contraordenação a entidades empregadoras por utilização de atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal", cuja coima pode variar entre 2.000 e 10.000 euros, acrescenta o SEF.



Daqueles 49, 13 foram detidos para apresentação ao tribunal competente, 20 notificados para abandonar voluntariamente o território nacional e 16 notificados para comparência no SEF para diligências posteriores."Das irregularidades detetadas serão levantados autos de contraordenação a entidades empregadoras por utilização de atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal", cuja coima pode variar entre 2.000 e 10.000 euros, acrescenta o SEF.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou esta terça-feira uma operação de fiscalização no concelho de Silves, Algarve, tendo identificado 49 estrangeiros em situação irregular.A operação foi especialmente dirigida à prevenção do tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, mas o SEF sublinha, em comunicado, que a informação recolhida "permite despistar indícios de eventual tráfico de pessoas e irregularidades no que respeita às regras de imigração vigentes".Na ação conjunta com a Guarda Nacional Republicana (GNR) foram identificados 250 estrangeiros, 49 dos quais estavam em situação irregular.