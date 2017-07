Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguido e roubado após ganhar 27 mil no casino

Imigrante chinês de 27 anos foi assaltado por cinco homens quando estava a chegar a casa.

Por Miguel Curado | 01:30

Depois de a sorte lhe ter batido à porta, com um jackpot de 27 mil euros ganho na sala de jogos, o homem de 27 anos abandonou despreocupado o Casino Lisboa, na madrugada de ontem. Nem reparou que um grupo de cinco ladrões o perseguia, atacando-o ao chegar a casa. O homem foi forçado a entrar no apartamento onde reside, na zona do Parque das Nações, onde foi agredido e amarrado, tendo ficado sem a verba ganha no casino e um relógio, avaliado em 80 mil euros.



O ataque ocorreu num condomínio de luxo do Parque das Nações e a vítima foi um imigrante chinês, que, ao que apurou o CM, é cliente frequente do Casino Lisboa. Ontem, depois de passar várias horas na sala de jogos, saiu sozinho perto das seis da manhã. Entrou no carro pessoal e conduziu até ao apartamento onde reside, junto ao qual estacionou.



Os cinco autores do roubo já estariam no encalço da vítima. À entrada do prédio coagiram-na com o que pareceu ser uma arma de fogo e obrigaram-na a subir até ao apartamento.



Espancado, o imigrante chinês foi depois amarrado nos pés e nas mãos. Os ladrões reviraram-lhe a casa, acabando por se apoderar dos 27 mil euros em numerário ganhos no casino e de um relógio – que, segundo relatou às autoridades, tem um valor de 80 mil euros.



Após a fuga dos assaltantes, o homem conseguiu libertar-se das amarras a que estava sujeito. Caminhou sozinho até à esquadra GIL da PSP, onde apresentou queixa dos crimes.



A Polícia Judiciária foi chamada a investigar.



PORMENORES

Agressores

À Polícia Judiciária, o chinês de 27 anos disse suspeitar de que os cinco agressores poderão ser seus compatriotas. Os investigadores analisam já o sistema de videovigilância do Casino Lisboa.



Hospitalizado

Após apresentar queixa à PSP, o imigrante chinês teve de ser conduzido a um estabelecimento hospitalar. Apresentava diversos hematomas no corpo, resultantes das agressões violentas.



Empresário

O imigrante chinês atacado na madrugada de ontem, na zona do Parque das Nações, tem visto de residência em Portugal. Ao que o CM apurou, trata-se de um empresário com vários negócios.