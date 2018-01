Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguradora de associação de Tondela vai ajudar "de imediato" vítimas do incêndio

Fogo provocou nove mortos e 37 feridos.

Por Lusa | 17:06

A seguradora da associação de Vila Nova da Rainha, em Tondela, garantiu esta quarta-feira que vai "disponibilizar de imediato", a favor das vítimas do incêndio, "a totalidade dos capitais das várias coberturas contratadas ao abrigo do contrato de seguro em vigor".



"A Liberty Seguros toma esta decisão antes e independentemente de qualquer averiguação ou juízo quanto a eventuais responsabilidades" no incêndio ocorrido no sábado à noite, que provocou nove mortos e 37 feridos, acrescenta.



Segundo a seguradora, trata-se de "uma decisão irreversível, não ficando, por isso, dependente do resultado das investigações a que as autoridades competentes necessariamente irão proceder quanto às causas da tragédia".



"Seja qual for o resultado dessas investigações, a prioridade da Liberty Seguros é minimizar, dentro do possível, o sofrimento dos sobreviventes e a dor dos familiares dos que pereceram", sublinha.



A Liberty Seguros acrescenta que já iniciou "todos os procedimentos necessários à identificação de todos os lesados com direito a indemnização, de modo a agilizar o processo de distribuição dos capitais seguros".



Um homem morreu esta quarta-feira no Hospital de São João, Porto, na sequência do incêndio de sábado em Vila Nova da Rainha, elevando para nove o número de vítimas mortais, disse fonte hospitalar.



Trata-se de um homem 67 anos que começou por ser internado no Centro Hospitalar do Porto, sendo transferido depois para o Hospital de São João.



Além dos nove mortos, o incêndio fez 37 feridos, entre graves e ligeiros, alguns dos quais já tiveram alta hospitalar.