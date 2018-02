Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança com álcool e arma

Homem de 38 anos foi surpreendido pela fiscalização de rotina à porta da discoteca Bosq, onde trabalha.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:09

Um segurança de uma discoteca de Alcântara foi detido pela PSP, quando estava a caminho do trabalho, numa operação stop. Foi-lhe apanhado um bastão artesanal, escondido sob o banco do condutor. Tinha uma taxa de álcool de 1,14 g/l.



Segundo apurou o CM, a detenção ocorreu pela meia-noite de domingo. O homem de 38 anos foi surpreendido pela fiscalização de rotina à porta da discoteca Bosq, onde trabalha.



O agente que fiscalizava o carro do segurança reparou no bastão escondido. O segurança admitiu que ia para o trabalho e, desafiador, ainda retorquiu que se lhe retirassem aquele bastão ia "arranjar outro igual". Tinha também uma faca.