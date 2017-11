Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança com oito queixas na polícia

Pedro Inverno é um dos três detidos pelas agressões a dois jovens junto à discoteca Urban Beach.

Por João Tavares e Henrique Machado | 01:30

O porte físico de Pedro Inverno destaca-se do dos outros dois seguranças suspeitos de agredir brutalmente jovens à porta da discoteca Urban Beach, em Lisboa. Alto e musculado, Pedro é mesmo apontado por testemunhas como o autor de murros e de dar uma facada na perna de Magnúncio Brandão, 26 anos.



Só este ano, o colaborador da empresa PSG foi alvo de oito queixas na PSP por alegadas agressões junto ao Urban. Já está detido pelos episódios de violência filmados na noite de Halloween.



Mas Pedro Inverno não agiu só. Por perto teve sempre David Jardim, o segurança que é visto no vídeo a saltar a pés juntos sobre a cabeça da segunda vítima, André Reis, quando este estava indefeso no chão. Nas agressões participa um terceiro segurança, de apelido Ramalhete. Os três homens foram detidos por agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, num processo conduzido pela Unidade Especial de Combate ao Crime Especialmente Violento do DIAP de Lisboa.



A PSP fez um raide na madrugada de ontem no Urban Beach, ordenando a retirada de centenas de clientes e o encerramento daquela que é considerada uma das mais badaladas discotecas lisboetas, por determinação do Ministério da Administração Interna.



Segundo o MAI, esta medida deve-se às 38 queixas apresentadas só ao longo deste ano na PSP, envolvendo seguranças daquela discoteca. As queixas relacionam-se com "alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".



Vítimas acusadas de provocações

Testemunhos dão conta de que os dois amigos alvo das agressões terão, momentos antes, sido os autores de provocações junto à discoteca. Magnúncio nega e diz que estava no local para comer na rulote ali existente.



CML reuniu várias vezes com a PSP

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, considera as agressões "revoltantes e ultrajantes". Adianta que já não é a primeira vez que a autarquia reúne com a PSP devido a problemas no Urban.



PORMENORES

Contratos de 4 milhões

A PSG já ganhou quase quatro milhões em contratos do Estado. Desde 2009, de acordo com o portal Base, que é contratada por municípios e empresas públicas de todo o País.



Sem complacência

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, promete uma investigação rápida. "Não pode haver qualquer tipo de complacência", disse.



Empresa investigada

O ministro Eduardo Cabrita pediu à PSP que fiscalize a atividade da empresa PSG e convocou o Conselho de Segurança Privada para analisar as agressões.



Agressões na via pública

Paulo Dâmaso, administrador do Urban, repudiou as agressões afirmando que este é "um problema estritamente de segurança na via pública".



Não eram clientes

O Urban Beach, em comunicado, avança que as vítimas não eram clientes e pede à PSP, mais uma vez, um policiamento eficaz junto à discoteca.



Seis meses fechado

O Urban vai estar fechado seis meses, período durante o qual deve adotar as medidas de segurança necessárias ao regular funcionamento do espaço.