Segurança de 19 anos morre contra pinheiro

Lucas Antunes despistou-se em Chaves e bateu contra uma árvore após ter deixado amigo em casa.

Por Tânia Rei | 08:42

Lucas Antunes, de 19 anos, terminou o curso de segurança há dias e tinha acabado de receber o cartão profissional que lhe permitiria começar a trabalhar. Prestes a fazer 20 anos, o jovem morreu ao despistar-se, ontem de madrugada, contra um pinheiro na EM533, em Rebordondo, Chaves. O jovem passou a noite na festa de São Martinho daquela aldeia e ausentou-se para ir levar um amigo a casa, na localidade de Casas Novas, a poucos quilómetros. No regresso, sozinho, perdeu o controlo do carro.



O pedido de socorro foi dado à 01h50 pelo grupo musical que tinha estado a atuar. "Apresentava sinais vitais, ainda que fracos, quando chegámos. Foi retirado de imediato do carro, até porque estava a entrar em hipotermia. Fizemos manobras de suporte avançado de vida. A vítima tinha um traumatismo cranioencefálico grave", disse José Pinto, dos Bombeiros de Vidago. Já no hospital de Chaves, para onde foi transportado, Lucas acabou por morrer.



O jovem morava com os pais na aldeia vizinha de Redondelo. Tinha dois irmãos: um mais velho dois anos e uma irmã ainda menor. Frequentou a Escola de Música Esproarte, em Mirandela, onde estudou violino e chegou a integrar a Banda Musical de Rebordondo. Nos últimos tempos, trabalhava com o pai na construção civil, enquanto estudava, à noite, em Vila Real.



Família e amigos estavam ontem inconsoláveis. "Não me recordo de mortes nesta estrada", indicou João Alves, que conhecia Lucas desde pequeno.