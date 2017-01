Segurança de discoteca executado com nove tiros

O tiroteio ocorreu na rua à hora de encerramento da discoteca Avenue Club, na avenida Afonso Henriques, no centro da cidade. Eram 07h55 quando o alerta chegou às autoridades. Mas terá tido origem numa discussão entre uma cliente e a gerente da discoteca.



Ismael Soares terá tentado travar o conflito e à saída foi baleado pelo namorado da cliente envolvida na discussão. O homicida e a vítima já se conheciam e terão tido problemas anteriores.



A namorada de Ismael Soares foi também atingida nos pés e transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra, mas recebeu alta médica ainda no dia de ontem.



O autor dos disparos ainda está em fuga, mas já é conhecido das autoridades. Foi detido em 2013 por tentativa de homicídio. Esteve também envolvido num tiroteio que ocorreu durante a madrugada na praça da República.



As autoridades acreditam que todos os disparos feitos este domingo por um cliente de uma discoteca, em Coimbra, atingiram Ismael Mendes Soares, de 30 anos, que fazia segurança no estabelecimento. Os moradores ouviram nove tiros em dois momentos diferentes.Os primeiros seis, segundo os habitantes, terão sido disparados de um carro em andamento, conduzido por um amigo do atirador. Logo de seguida o suspeito - de 21 anos, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio - voltou ao local para executar a vítima.Numa altura em que Ismael Mendes Soares estava já inanimado no meio da rua, o homicida, de nacionalidade brasileira, saiu do carro, aproximou-se e fez mais três disparos sobre o homem, fugindo de seguida. Terá usado um revólver de pequeno calibre.