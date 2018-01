Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança espanca jovem que tentava salvar amiga

Vigilante do MusicBox, em Lisboa, agride à cotovelada rapariga e, depois, amigo de 23 anos.

Por André Filipe Oliveira e João Tavares | 01:30

A noite de animação acabou da pior forma para um grupo de quatro amigos, jovens que se divertiam num dos bares da moda de Lisboa. Tomás Monteiro, 23 anos, foi brutalmente espancado, na madrugada de ontem, por um segurança do MusicBox, em plena rua Cor de Rosa, no Cais do Sodré.



O jovem foi agredido quando tentava defender uma amiga, Alexandra Abreu, da mesma idade, que, depois de se ter envolvido numa discussão com uma das funcionárias do bar, foi agredida à cotovelada por um vigilante do espaço. A briga começou depois de a rapariga do grupo levar consigo um copo de plástico para fora do bar. Revoltado, Tomás pediu ao segurança para largar a amiga e, de repente, começou a ser agredido a soco. Os outros dois elementos do grupo estavam a pagar e não se aperceberam da situação.



Depois das agressões à vítima, num curto espaço de tempo, os jovens tentaram ligar por várias vezes para o 112, sem sucesso, e acabaram por chamar a polícia. Assustado com a situação, Tomás chamou também os pais, que o levaram para as Urgências do Hospital do Barreiro, onde realizou uma TAC à cabeça e fez os curativos aos vários hematomas no rosto.



Contactada ontem pelo CM, a PSP confirmou a ocorrência, a existência de uma queixa, e revelou que os agentes que foram chamados ao local tomaram conta da situação e que cumpriram os procedimentos, ao identificar as vítimas e o suspeito da agressão. O CM tentou contactar a gerência do MusicBox, sem sucesso. A mãe do jovem agredido, Dália Santiago, diz-se indignada com a situação e que vai recorrer a um advogado. "Não sei que género de ser humano é que consegue agredir alguém desta forma. O Tomás é um miúdo muito pacífico", disse ao CM. O caso segue agora para o Ministério Público, que tomará conta do inquérito.



Amigos do Barreiro

O grupo de quatro amigos, composto por dois rapazes e duas raparigas, vive no Barreiro e divertia-se na noite de Lisboa.



Onda de solidariedade

Nas redes sociais há já várias partilhas de fotografias com os rostos de Tomás e Alexandra. O caso gerou revolta.



Impedidos de reclamar

O vigilante não deixou os jovens apresentarem queixa no livro de reclamações e impediu-os de regressarem ao interior daquele espaço. "Fingiu não nos conhecer e que não nos tinha agredido", conta Alexandra Abreu.