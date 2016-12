Segurança ilegal leva a 17 presos

Este grupo impunha à força serviços de segurança privada em bares e discotecas, muitas vezes recorrendo à violência. Para além do pagamento do serviço, os proprietários eram ainda obrigados a pagar uma taxa para evitarem distúrbios nos seus estabelecimentos.A atividade deste grupo criminoso estava a ser investigada há dois anos pela PSP de Leiria, mas a recolha de provas dos crimes foi intensificada nos últimos meses após Paulo Vicente Miguel ter saído da cadeia – por se ter esgotado o período de prisão preventiva.As buscas da PSP envolveram 260 elementos dos comandos distritais, investigação criminal, Unidade Especial de Polícia, secção Digital Forense e do departamento de Segurança Privada.