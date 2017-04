Detetados em Portugal índicios de apoio à atividade terrorista

As autoridades detetaram em Portugal indícios de apoio a estruturas terroristas a operar no exterior, mas não relacionados com o planeamento de atentados no país, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) divulgado hoje.



"Nos últimos anos têm vindo a ser recolhidos e avaliados indícios que dão conta do agravamento de alguns fatores de riscos, indícios já detetados no nosso país", lê-se no relatório, referente a 2016.



No entanto, adianta o documento, o caso identificado "não estava diretamente relacionado com o planeamento e execução de atentados em Portugal, mas sim com o apoio às estruturas terroristas a operar no exterior, em particular na Europa e na região sírio-iraquiana.





"Apesar de, até ao momento, se avaliar esta situação como um exemplo isolado, não existindo indícios que apontem para a existência de estruturas idênticas a operar de modo permanente em Portugal, considera-se que a emergência de situações similares a esta, poderão contribuir para uma alteração do padrão da ameaça terrorista que impende sobre o nosso país", refere o RASI.O relatório chama também a atenção para a permanência de um grupo de cidadãos de nacionalidade portuguesa na região de conflito sírio-iraquiana, com ligações à organização terrorista Estado Islâmico, que são "um fator de preocupação acrescida, sobretudo pelos riscos associados ao seu potencial regresso a Portugal ou a outro país europeu".Segundo o RASI, até à data "não foram reportados casos de portugueses presentes em outros cenários de insurgência islamita, designadamente na Líbia, Sahel-Magreb, Corno de África, Península Arábica, Sudeste Asiático ou na região Afegano-Paquistanesa".Atendendo à centralidade do terrorismo, os serviços de informações têm vindo a fortalecer os seus mecanismos de prevenção, especialmente a cooperação internacional."Os resultados alcançados, em especial em alturas críticas como os períodos pós-atentados na Europa, são assaz ilustrativos da acuidade do trabalho desenvolvido pelos serviços de informação de segurança", sublinha o RASI, avançando que "o trabalho realizado neste domínio permitiu identificar e provocar a disrupção das atividades de indivíduos envolvidos no planeamento e na preparação de atentados na Europa".O relatório destaca também o papel desempenhado na proteção de infraestruturas críticas, pontos sensíveis e outras infraestruturas relevantes de setores estratégicos portugueses devido à partilha do conhecimento com vista à deteção da ameaça terrorista.Em 2016, o Sistema de Informações da República de Portugal (SIRP) procurou privilegiar a produção e difusão de informações que permitisse identificar as linhas de tendências e os agentes de ameaça.Para tal, a ameaça corporizada pelo terrorismo 'jihadista', nomeadamente o grupo Daesh e a Al Qaida, continuou a ser alvo de permanente monitorização com vista a identificar as tendências de evolução.A criminalidade violenta e grave diminuiu 11,6% em 2016, acompanhando a tendência dos últimos sete anos, mas o roubo transportes de valores subiu quase 67%, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Segundo o RASI de 2016, os crimes que mais subiram foram os de roubo a transportes de valores (mais 12 casos, o que representa 66,7%), extorsão (mais 168 casos/53,7%), ofensa à integridade física grave (mais 52 casos/11,2%), e roubo a postos de combustível (14 casos/11,4%)

O documento refere que o ano passado foram participados aos Órgãos de Polícia Criminal (OPC) 16.761 ocorrências de crimes graves, menos 2.203 do que em 2015, representando uma diminuição de 11,6%.



Destaque para os crimes de roubo na via pública (exceto por esticão), roubo por esticão e residência e coação sobre funcionário que representam 74,5% dos crimes violentos e graves participados aos OPC.



Na análise, realça-se a descida de 62,8% do roubo a farmácias, que em 2015 tinha subido quase 70%, e dos roubos a bancos ou outras instituições de crédito (menos 38,1%).



Nos crimes cometidos contra as pessoas, destaca-se a diminuição da violação (menos 19,7%) e dos raptos, sequestros e tomada de reféns (menos 19,8%).



Criminalidade em contexto escolar aumenta, sobretudo fora das escolas

A criminalidade no exterior das escolas aumentou mais de 5% em 2015-2016 face ao ano letivo anterior, e o total de ocorrências em ambiente escolar cresceu 6,2%, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) hoje divulgado.



"Durante o ano letivo de 2015-2016, no âmbito do 'Escola Segura', a GNR e a PSP registaram 7.553 ocorrências no âmbito escolar, das quais 63% foram de natureza criminal. Comparativamente com o ano anterior verifica-se um aumento global de ocorrências em ambiente escolar (+6,2%) e de ocorrências de natureza criminal (+0,5%)", lê-se no relatório referente à segurança interna no ano de 2016 a que a Lusa teve acesso.



No que diz respeito ao total de ocorrências, o diferencial é de 443, passando de 7.110 registos em 2014-2015 para os 7.553 em 2015-2016, o que representa um crescimento de 6,2% no espaço de um ano letivo.



Nas ocorrências de natureza criminal o relatório regista no mesmo período um decréscimo de 1,5% nos casos no interior das escolas, com uma redução de 3.400 para 3.348 (-52) e um aumento de 5,6% nas ocorrências no exterior das escolas, que passaram de 1.368 para 1.444 (+76).



Em termos geográficos, e tendo em conta o total de ocorrências, é o distrito de Lisboa que concentra o maior número de casos, com 3.147 registos em 2015-2016, quase três vezes mais que o segundo distrito com maior número de ocorrências - Porto - onde se contabilizam 1.248 ocorrências.



Setúbal, Aveiro e Faro são os distritos que se seguem entre os que mais ocorrências registam.



Bragança, Vila Real, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Castelo Branco, Viseu, Beja e Portalegre são os distritos com menor número de ocorrências, cada um com um total abaixo da centena de ocorrências.



Segundo o relatório, as forças de segurança afetaram em exclusivo ao Programa Escola Segura 712 efetivos.



Foram realizadas 23.497 ações de sensibilização "sobre diversas temáticas", 11.059 demonstrações de meios, e 823 visitas a instalações das forças de segurança "com o objetivo da promoção da aproximação das crianças e jovens às mesmas".



O Programa Escola Segura abrange, 8.516 estabelecimentos de ensino, envolvendo em todo o território nacional 1.441.707 alunos.



O relatório refere também que as forças de segurança, "atentas ao fenómeno da violência escolar, através de equipas especializadas desenvolveram e reforçaram ações junto da comunidade escolar (alunos, professores, pais, encarregados de educação e auxiliares de ação educativa), de forma a sensibilizá-la e envolvê-la nas questões da segurança no meio escolar".



O documento refere que para cumprir esse objetivo foram promovidas ações de policiamento e sensibilização junto das escolas, distribuídos panfletos sobre 'bullying', maus tratos, abusos sexuais e prevenção rodoviária, e os direitos das crianças.



Já no presente ano letivo, e poucos dias depois de ter arrancado, a PSP fez um balanço de atividade no âmbito do Programa Escola Segura que dava conta mais de 140 pessoas detidas, mais de 4.000 doses de droga apreendidas, assim com 17 armas.



No final de 2016 o Governo anunciou a reativação do grupo coordenador da Escola Segura para acompanhar a nível nacional as questões de segurança nos estabelecimentos de ensino e propor medidas às tutelas.



Criminalidade geral baixou 7,1%, com destaque para distrito do Porto

A criminalidade geral participada baixou 7,1%, registando menos 25.160 participações criminais do que em 2015, tendo só o distrito do Porto contabilizado menos 4.943 casos, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2016.

Assim, o número total de participações registadas pelos oito órgãos de polícia criminal foi de 330.872, depois de, em 2015, se terem registado 356.032.



O relatório sublinha que, em 2016, foi retomada a tendência de descida registada desde 2009.



O documento esclarece que para o resultado alcançado em 2016 contribuiu a descida verificada nos crimes de furto em veículo motorizado, furto de metais não preciosos, contrafação, falsificação de moeda, passagem de moeda falsa, condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas/litro e o furto em residência com arrombamento, escalamento ou chaves falsas que, no seu conjunto, conjunto, apresentam menos 13,558 participações face a 2015.



Por distritos, o Porto registou uma descida de 4.943 participações, seguida de Lisboa (menos 4.599), enquanto Setúbal contabilizou menos 2.207 e Santarém menos 2.078.



Leiria obteve menos 1.878 registos e Aveiro menos 1.688 participações do que em 2015.



Em termos mais alargados, o RASI aponta como positivo a descida sustentada desde 2008, quer da criminalidade geral, que foi diminuindo de 421.037 (2008) até às atuais 330.872 (redução de 21%).



Ou seja, em apenas nove anos, a criminalidade geral reduziu-se mais de uma quinta parte, indica o relatório.

Haxixe e ecstasy apreendidos subiram quase 200% em 2016

As quantidades de haxixe e de ecstasy apreendidas em Portugal subiram, no ano passado, quase 200%, enquanto as de heroína e de cocaína diminuíram 41,1% e 82,7%, respetivamente, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2016.



Em comparação com o ano de 2015, verificou-se um aumento e 192,7% na quantidade de haxixe apreendido, tendo o ecstasy registado uma subida de 197,4% em termos de quantidade.



Quanto ao número de apreensões efetuadas, verificou-se um aumento no ecstasy (+56,7%), no haxixe (+12%), na cocaína (+4,5%) e na heroína (+1,5%).



No total, foram detidas 5.861 pessoas por tráfico de estupefacientes, sendo a maioria do sexo masculino e 483 do sexo feminino.



Em termos de nacionalidades, 664 dos detidos têm nacionalidade estrangeira, o que, segundo o RASI, demonstra o "caráter transnacional do fenómeno".



Em comparação com 2015, verificou-se um aumento de 5,3% do número total de detidos.



Quanto às rotas das drogas apreendidas, o relatório diz que não se registaram alterações significativas relativamente aos anos anteriores, continuando a heroína a chegar a Portugal através de outros países europeus.



"O haxixe continua a ser maioritariamente proveniente de Marrocos e a cocaína da América do Sul", adianta o relatório.



Por outro lado, dados extraídos da criminalidade participada indicam que os crimes relativos a estupefacientes apresentaram uma subida em mais de 614 participações, o que significa a variação de mais 9,2%, relativamente a 2015.



Grupos violentos e organizados atraídos por segurança privada

A atividade de segurança privada, principalmente a que é desenvolvida no contexto de diversão noturna, tem consolidado o seu "perfil atrativo" para a infiltração dos grupos violentos e organizados, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) hoje divulgado.



"Os grupos violentos e organizados continuaram a promover os seus ilícitos criminais procurando, sempre instrumentalizar setores de atividade que lhes permite obter proventos económicos elevados. A atividade de segurança privada, sobretudo aquela que é desenvolvida no contexto de diversão noturna, tem consolidado, ao longo dos últimos anos, o seu perfil atrativo para a sua infiltração deste tipo de grupos", destaca o documento.



No capítulo dedicado às "ameaças globais à segurança", o RASI dá também conta da presença em território português de estruturas de diferentes origens e dimensões no âmbito da criminalidade organizada e transnacional em mercados como o tráfico de droga, tráfico de seres humanos, dupla vertente da exploração laboral e sexual, auxílio à imigração ilegal, tráfico de armas de fogo, contrabando e contrafação.



Segundo o relatório, as Zonas Urbanas Sensíveis (ZUS) concentram "grandes fatores de risco potenciadores" de dinâmicas criminais, como tráfico de droga, comércio ilícito de armas de roubo, associadas à criminalidade grupal e potenciadoras de comportamentos violentos que "se refletem pontualmente em ações de resistência e de confronto contra a autoridade do Estado".



Em 2016, mantiveram-se as tentativas de mobilização de residentes das ZUS por parte destes grupos, mas não se verificou "níveis significativos de adesão".



Criminalidade grupal em queda, mas está mais organizada

A criminalidade grupal diminuiu quase 15% em 2016 face a 2015, mas os grupos criminosos estão mais organizados, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), divulgado hoje.



O relatório, referente a 2016, conclui que as forças de segurança identificaram "grupos de estrutura mais organizada, com fins puramente criminosos e que recorrem à violência para concretizar os seus objetivos".



De acordo com o RASI, a criminalidade grupal, que tem associada uma subcultura "potenciadora e até encorajadora da prática de atos ilícitos", teve em 2016 um decréscimo de 14,9% face a 2015, com 5.162 ocorrências registadas que representam menos 907 casos em comparação com os 6.069 de 2015.



Ainda assim, o relatório aponta para um crescimento de estruturas mais organizadas associadas a este tipo de criminalidade, cujo conceito se traduz na prática de crimes "praticados por três ou mais suspeitos, independentemente do tipo de crime, das especificidades que possam existir no grupo, ou do nível de participação de cada interveniente".



"Em Portugal predominam grupos com pouca coesão interna e débil estrutura onde a delinquência não é sistemática. No decurso de 2016 foram ainda identificados grupos de estrutura mais organizada, com fins puramente criminosos e que recorrem à violência para concretizar os seus objetivos", lê-se no RASI.



A criminalidade grupal está em queda continuada desde 2010, ano em que se registaram 8.535 ocorrências associadas a este tipo de atividade criminosa.



À criminalidade grupal associa-se frequentemente, segundo o relatório, a delinquência juvenil, que também registou um decréscimo em 2016 em relação ao ano anterior, com uma redução de 22-7%: os 1.636 casos registados em 2016 comparam com os 2.117 do período homólogo.



Dentro da delinquência juvenil enquadram-se os crimes praticados por jovens entre os 12 e 16 anos, de acordo com a Lei Tutelar Educativa.



Em 2016, adianta o RASI, foram iniciados 7.739 inquéritos tutelares educativos e concluídos 7.592.



Segundo o relatório, o maior número de inquéritos tutelares educativos iniciados ocorreu na comarca do Porto (1.459), seguindo-se as comarcas de Lisboa (1.308), Lisboa Oeste (1.103), Lisboa Norte (679), Faro (444) e Braga (292).



Já no que diz respeito aos inquéritos findos também é a comarca do Porto que regista o maior número de processos concluídos (1.506), à qual se seguem Lisboa (1.186), Lisboa Oeste (988), Lisboa Norte (709), Faro (474) e Setúbal (286).



Instaurados quase 35 mil inquéritos por crimes económico-financeiros

O Ministério Público instaurou quase 35 mil inquéritos por crimes económicos e financeiros, dos quais 626 por corrupção, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2016.



No mesmo ano foram arquivados 297 inquéritos e deduzidas 36 acusações, tendo 172 processo findado por outros motivos.



Segundo o documento, o maior número de inquéritos iniciados por corrupção ocorreu nas comarcas de Braga (112), Porto (66) e Lisboa (52), Lisboa Oeste (41) e Faro (36).



O maior número de acusações foi deduzido nas comarcas de Lisboa (seis), Aveiro (cinco), Braga (quatro) e Setúbal (quatro).



Nos 20 crimes que integram a criminalidade económica e financeira, o crime de burla (exceto burla tributária) foi responsável pelo maior número de inquéritos abertos, com 24.097.



A seguir surge o abuso de confiança fiscal (4.847 inquéritos), seguido de abuso de confiança contra a segurança social (1.684).



Os dados de 2016 indicam ainda que houve 183 inquéritos abertos por branqueamento de capitais e 53 por prevaricação de titulares de cargos políticos e 21 por tráfico de influência.



Criminalidade informática regista "aumento generalizado" em 2016

Crimes informáticos e com recurso a tecnologia informática registaram um "aumento generalizado" em 2016 face ao ano anterior, destacando-se uma subida de 36% nos casos de pornografia de menores, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), divulgado hoje.



O crime de sabotagem informática subiu 140%, o dano relativo a dados ou programas informáticos 121% e a falsidade informática 58%, adiantam dados da Polícia Judiciária compilados no relatório, em relação à criminalidade investigada na área da segurança informática.



Dados da Direção-Geral de Política de Justiça, também citados no relatório, revelam um aumento dos crimes informáticos de 299 casos em 2006 para 801 em 2016, mais 142 do que no ano anterior (21,5%).



Da criminalidade investigada, o crime de burla informática e nas comunicações apresenta igualmente um aumento (19%), o que poderá ser explicado pelo facto de, "em razão de irregular classificação, terem sido ali incluídos crimes informáticos previstos na Lei do Cibercrime e outros que podem ser praticados com recurso à tecnologia informática".



O RASI assinala que, na área dos "cyberattacks" (ataques informáticos), "a maior parte dos crimes continua a ter motivação económica", como extorsão, 'phishing' e 'CEO fraud'", ou 'hacktivista', como os 'anonymous' e movimentos semelhantes, "sendo que alguns dos principais atores criminais continuam ligados a fraude com cartões de crédito ('carding').



Dos elementos da investigação, prossegue o documento, os crimes de extorsão ('ransomware') registam "tendência crescente", ao contrário dos casos de extorsão designados por 'scareware'.



Da investigação, aponta o relatório, "parece resultar um aumento significativo de expedientes que tiram partido de produtos e serviços bancários", referindo o exemplo dos cartões virtuais ou pré-pagos.



Os casos acompanhados revelam ainda o crescimento de danos por 'ransomware', processos de branqueamento de 'phishing' através de meios virtuais, o que inclui empresas internacionais, sobretudo baseadas no Reino Unido, e a estabilização de moedas virtuais como o 'bitcoin'.



"Os dados pessoais poderão constituir uma área crescente de crime", alerta o RASI.



As investigações conduziram à constituição de 402 arguidos (abaixo dos 414 em 2015), 35 detenções e uma prisão preventiva, sendo a maioria dos casos respeitante a burla informática e nas constituições.



Menos 41.784 inquéritos criminais iniciados em 2016

Um total de 427.915 investigações criminais foram iniciadas em 2016, menos 41.784 do que em 2015, tendo os casos concluídos baixado em 50.137, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) hoje divulgado.



Quanto ao número de acusados, o relatório contabiliza 49.635 em 2016, contra 56.075 em 2015, menos 6.440 acusados.



O RASI refere ainda 344.352 inquéritos arquivados em 2016, menos 41.921 que em 2015.



Em 2016, o maior número de inquéritos iniciados e findos verificou-se nas comarcas de Lisboa (86.963/84.868), seguidas das do Porto (67.246/66,819) e Lisboa Oeste (37.450/38.193).



O maior número de acusações foi igualmente deduzido nas comarcas de Lisboa (6.528), Porto (6.432) e Lisboa Oeste (4.260).



Na lista, aparecem depois as comarcas de Braga (3.835) e Faro (3.604).



Durante 2016 foram constituídos 52.778 arguidos, mais 11.377 do que no ano anterior, tendo as detenções atingido as 46.515, sendo 12.388 no âmbito da investigação criminal.



No capítulo das buscas, foram feitas um total de 15.191, mais 2.294 do que em 2015. Das mais de 15 mil buscas, 8.768 foram domiciliárias e 6.413 não domiciliárias.



Em matéria de interceções de comunicações, verificaram-se 14.758 situações, menos 683 do que em 2015.



Quanto às cartas precatórias (pedido que um juiz envia a outro de outra comarca), contabilizaram-se, em 2016, 71.997 entradas e 71.184 saídas, com subidas de 15.092 e 15.684, respetivamente, em relação a 2015. As pendentes somaram 10.202, mais 1.912 do que em 2015.



Relativamente às apreensões, 1.584 foram de veículos/motos, 3.506 de armas, 222.716.485 de cigarros, 37 de embarcações, 336 de arresto de imóveis, 1.330 de explosivos, 118.652 de munições e 42 de contas bancárias. Foram ainda apreendidos 24.844.890 euros e 318.793 dólares.



O RASI revela ainda que foram feitos 567 pedidos à Unidade de Perícia Financeira e Contabilística (mais 172 face a 2015), tendo sido realizadas 360 perícias, menos 78 do que no ano anterior.



O número de exames e perícias pedidos ao Laboratório de Polícia Científica (PJ) foi de 52.573 (mais 2.769 face a 2015), tendo sido realizadas 51.945 (mais 3.090 face ao ano anterior).



233 pessoas detidas em 2016 por crimes sexuais

As autoridades policiais detiveram 233 pessoas por crimes sexuais, dos quais 117 homens e cinco mulheres por abuso sexual de crianças e 45 por violação, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2016 hoje divulgado.



Porém, o número de detidos por abuso sexual diminuiu em relação ao ano passado, já que, em 2016, foram presos 133 homens e quatro mulheres.



Entre os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, destaque ainda para os 32 detidos -- 30 homens e duas mulheres - por pornografia de menores.



Quanto aos inquéritos iniciados pela Polícia Judiciária, 43% foi por suspeitas de abusos sexuais de crianças, seguindo-se 18,1% por pornografia de menores e 14,7% por violação.



O RASI refere que a maioria das vítimas (81,3%) continuam a ser as mulheres e os homens os agressores (95,7%), enquanto prevalecem (42,3%) as relações familiares entre agressor e vítima.



Inalterado mantém-se ainda o facto de a maioria das vítimas ter entre os oito e os 13 anos (61,1%), e os arguidos terem entre os 31 e os 40 anos (18,7%).



De realçar que 6,1% dos arguidos alvo de inquérito têm 70 ou mais anos (6,1%).



Quanto ao crime de violação, que em 2016 registou menos 40 casos o que representa uma descida de 10,7%, a quase totalidade dos arguidos continua a ser do sexo masculino (97,3%) e as vítimas continuam a ser as mulheres (90,5%).



A maior incidência dos arguidos por violação está na faixa etária dos 21 aos 30 anos (26%), seguida dos 31-40 anos (22,7%).



15,3% dos reclusos em 2016 eram preventivos e 16,7 % estrangeiros

A população prisional abrangia 13.779 pessoas a 31 de dezembro passado e destes 15,3% eram preventivos, 93,7% homens e 16,7% reclusos estrangeiros, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) 2016 hoje divulgado.



Segundo o documento a que a agência Lusa teve acesso, o número de preventivos era de 2.117 e o de condenados (contabilizando 266 inimputáveis) fixava-se em 11.662.



Quanto ao sexo, 93,7% eram homens e 6,3% mulheres e o rácio de reclusos por 100 mil habitantes foi de 133, superior ao de países como a Áustria, Alemanha, França, Bélgica, Grécia, Irlanda e a Itália.



Face a 2015, o número total de reclusos diminuiu em 443, mantendo-se estabilizada a relação entre preventivos e condenados, não obstante o peso relativo dos preventivos ter decrescido 0,9%.



Estável manteve-se também a relação entre a população prisional feminina e masculina, bem como entre reclusos estrangeiros (16,3%) e portugueses (83,3%).



O relatório assinala contudo que o valor relativo dos reclusos estrangeiros caiu 1,8% nos últimos cinco anos.



África (54%) continuou a ter o maior volume de reclusos graças à prevalência dos Países Africados de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), sobretudo Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau.



Segue-se o continente europeu (22,9% dos estrangeiros), sobressaindo Roménia e a Espanha, enquanto o Brasil predomina nos reclusos oriundos da América do Sul (20,3% dos estrangeiros).



As tipologias de ilícitos com maior peso entre os reclusos condenados são os crimes contra o património, crimes contra as pessoas e os relacionados com estupefacientes.



Os crimes contra as pessoas, em que preponderam os homicídios, desceram 0,7%, referem os dados relativos à população prisional.



Em relação às penas, verificou-se um ligeiro aumento, pelo segundo ano consecutivo e na mesma proporção, da prisão por dias livres (mais 0,3% face a 2015), registando-se uma ténue descida (menos 0,1%) dos condenados até seis meses de prisão.



Penas de um a três anos (mais 0,2%), de três a seis anos (menos 1%), de seis a nove anos (mais 0,1%) sofreram oscilações mínimas, sendo que a mesma estabilização é observada nas penas de 12 a 15 e de 15 a 20, não obstante a subida de 0,4% no conjunto deste dois escalões.



Quanto às medidas de flexibilização das penas, foram concedidas 10.460 licenças de saída de curta-duração, não tendo regressado 62 reclusos. Esta medida representou uma taxa de sucesso de 99,4%.



Em 31 de dezembro de 2016, estavam a trabalhar em Regime Aberto no Exterior 84 reclusos (0,7% dos condenados), encontrando-se em regime Aberto no Interior 1.538 (13,2% dos condenados).



Em Regime de Segurança encontravam-se 122 reclusos, o que corresponde a 1% dos condenados.



Heroína apreendida aos reclusos nas prisões aumentou 58%

A heroína apreendida aos reclusos nas cadeias portuguesas aumentou 58% em 2016, as armas brancas subiram 17% e os telemóveis quase 20%, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) hoje divulgado.



Segundo o RASI, os guardas prisionais apreenderam aos reclusos cerca de 411 gramas de heroína em 2016, mais 58% do que em 2016, enquanto as apreensões de haxixe diminuíram 26% (122 gramas) e de cocaína baixaram 77% (5.440 gramas).



Já a apreensão dentro das cadeias de armas brancas subiu 17% em 2016 face a 2015, tendo também registado um aumento das apreensões de seringas e agulhas, respetivamente de 18% e de 156%.



O relatório indica também que os guardas prisionais apreenderam 2.094 telemóveis em 2016, mais 19% do que em 2015, quando foram retirados 1.756.



No ano passado, 18 guardas prisionais foram agredidos nas cadeias, representando uma diminuição de 18% deste tipo de ocorrências.



O RASI dá conta também de um aumento do número de reclusos evadidos, no entanto, ressalva que se trata de "uma subida inevitável dado o ano de 2015 ter sido o de menor número de ocorrências da última década".



Em 2016, registaram-se seis tentativas de evasão e todos os reclusos evadidos foram recapturados.



O relatório indica ainda que, em 2016, registou-se uma descida, pelo segundo ano consecutivo, do número de suicídios, tendo registado nove, num total de 68 mortes entre reclusos.



Portugal registou "acentuada pressão" da imigração ilegal em 2016

As recusas de entrada em Portugal aumentaram quase 30% em 2016 devido a "pressão da imigração ilegal justificada pela inversão das tendências económicas" de alguns países, como Brasil e Angola, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).



O RASI de 2016, hoje divulgado, indica que as recusas de entrada em Portugal ascenderam a 1.655, mais 28,9% face a 2015, sendo que a quase totalidade dos casos ocorreu em postos de fronteira aérea (99,8%).



"Assistiu-se a uma variação acentuada da pressão do fenómeno migratório em termos de imigração ilegal, potencialmente justificada pela inversão das tendências económicas de alguns dos país tradicionais de imigração", como Brasil e Angola, adianta o documento.



De acordo com o relatório, os principais fundamentos da recusa de entrada em Portugal foram a ausência de motivos que justificassem a entrada (664), a ausência de visto adequado ou visto caducado (564) e a indicação como inadmissíveis no espaço Schengen (134).



No capítulo dedicado à imigração ilegal, o RASI refere que o risco migratório dos nacionais de países da América do Sul está associado à pobreza e conflitualidade social, sendo o principal país de origem das migrações para Portugal o Brasil, que tem vindo "a assistir uma versão da tendência económica e enfrenta alguns episódios de conflitualidade associada à corrupção e preços de bens e serviços".



Além do Brasil, registou-se também uma pressão migratória oriunda do Paraguai e Venezuela, sendo também os cidadãos nacionais destes três países os principais alvo das recusas de entrada.



As rotas aéreas provenientes do Senegal e Marrocos constituem as origens mais relevantes de documentos fraudulentos, a que se juntam Angola, Turquia e Gana.



O relatório chama ainda atenção para a utilização de Portugal como "plataforma de trânsito para outros países europeus ou para a América do Norte", tendo sido detetados nos aeroportos portugueses algumas situações associadas a tentativas de imigração.



O RASI refere os casos de núcleos familiares de origem iraquiana, jovens da República do Congo e da República Democrática do Congo e cidadãos da Argélia, Marrocos e Albânia que em 2016 utilizaram Portugal como ponto de trânsito.



Segundo o RASI, em 2016 registou-se um aumento da atividade criminal desenvolvida por albaneses residentes em Portugal, facto que tem "merecido especial acompanhamento e que permitiu identificar métodos de atuação distintos utilizados pelas diversas redes de auxílio à imigração ilegal", que utilizam o país como plataforma de trânsito para o Canadá, Reino Unido e Irlanda.



Estas ocorrências têm tido especial incidência nos aeroportos de Lisboa e Faro, estando relacionado com a existência de companhias aéreas low-cost a operar nesses locais.



Em relação ao controlo e afastamento de estrangeiros, o RASI indica que foram registadas 5.471 notificações para abandono voluntário do país em 2016, representando um aumento de 35,9% em relação a 2015.



Quase 1.800 portugueses detidos no estrangeiro

O número de portugueses detidos no estrangeiro aumentou no ano passado, cifrando-se nos 1.787 cidadãos, mais 11 que em 2015, segundo o Relatório de Segurança Interna (RASI) hoje divulgado.



Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, 1.787 cidadãos portugueses estavam presos em países estrangeiros, dos quais 589 em Espanha, 287 em França e 252 no Reino Unido.



Porém, estes valores podem não refletir o número total, já que a informação diz apenas respeito aos detidos que se quiseram dar a conhecer aos serviços consulares portugueses.



Por outro lado, 418 cidadãos portugueses foram deportados dos países onde estavam detidos, dos quais 234 da Europa e 184 do resto do mundo, nomeadamente Canadá, Estados Unidos, Angola e Venezuela.



Dos 78 cidadãos portugueses expulsos do Reino Unidos entre janeiro e setembro de 2016, a principal razão prende-se com a existência de antecedentes criminais por roubo, assaltos, violência doméstica e sexual.



O RASI 2016 indica que a criminalidade geral baixou 7,1%, face a 2015, e que os crimes violentos e graves diminuíram 11,6%.



Violência doméstica aumenta quase 2%, mais de 32 mil vítimas em 2016

A violência doméstica aumentou quase 2% em 2016 face ao ano anterior, com 27.291 ocorrências registadas pelas forças de segurança, que envolvem mais de 32 mil vítimas, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), divulgado hoje.



De acordo com o relatório, as 27.291 ocorrências de violência doméstica registadas em 2016 representam um aumento de 1,87% face aos 26.783 casos em 2015.



Lisboa é o distrito com maior número de registos (6.161), seguindo-se o Porto (4.903) e Setúbal (2.268).



Aveiro, Braga, Coimbra, Faro e as regiões autónomas da Madeira e Açores são as restantes regiões e distritos onde o número de ocorrências registadas em 2016 se fixa na ordem dos milhares.



Em termos de variação percentual face ao período homólogo, Portalegre é o distrito com maior crescimento, com um aumento de 11,2%, dos 313 para os 348 casos, com uma taxa de incidência por cada mil habitantes de 3,2, superior à média nacional de 2,64.



O distrito da Guarda regista a maior queda percentual, com -13,5% de registos, passando de 394 ocorrências para 341.



O relatório ressalva que os crimes contabilizados como de violência doméstica podem ter sido registados como outro crime mais grave, por exemplo homicídio ou violação.



No que se refere à caracterização das vítimas o RASI indica que 79,9% foram mulheres (25.985 vítimas) e 20,1% foram homens (6.522 vítimas), num total de 32.507, maioritariamente com 25 ou mais anos (25.096 vítimas).



Os agressores são maioritariamente homens (84,3%), com 26.845 agressores do sexo masculino registados pelas autoridades em 2016, num total de 31.838. Quase 95% dos agressores tinha 25 ou mais anos.



O grau de parentesco predominante entre vítimas e agressores é o de cônjuge ou companheiro (54,6% dos casos). Em 17,1% dos casos as ocorrências são entre ex-cônjuges ou companheiros, 14,2% são filhos ou enteados e 5,3% são pais ou padrastos.



Maioritariamente (77,4%) a intervenção policial ocorreu a pedido das vítimas. Em 8,7% dos casos a polícia foi chamada na sequência de informações de familiares ou vizinhos, em 3,9% por conhecimento das forças de segurança, e em 2,8% por denúncia anónima.



"Em 34,9% das situações a ocorrência foi presenciada por menores", refere o relatório.



O RASI aponta ainda que em 82% das situações foi registada a existência de violência psicológica, em 68% de violência física, em 16% violência social (isolando a vítima e impedindo-a de contactar amigos e familiares), em 9% violência económica e em 3% violência sexual.



O número de detenções por violência doméstica diminuiu ligeiramente em 2016 face ao período homólogo (-20) com 730 suspeitos detidos pelas forças de segurança. O total de detenções anuais estava em crescimento desde 2013, ano em que as polícias prenderam quase mais 100 pessoas do que no ano anterior.



No que diz respeito ao número de inquéritos findos em 2016 registou-se um total de 27.935, dos quais mais de 20 mil foram arquivados e apenas 4.163 deram origem a uma acusação.



A PSP e a GNR fizeram 27.075 avaliações de risco e mais de 20.760 reavaliações, segundo os dados do RASI, tendo atribuído na avaliação inicial uma classificação de risco elevado em 22% dos casos, risco médio em 50% e risco baixo em 28%.



"De forma generalizada, o instrumento é tido como uma mais-valia na intervenção, sendo referido pelos profissionais que a adoção desta nova metodologia teve impacto positivo no policiamento da violência doméstica, nomeadamente no que se refere ao acionamento dos mecanismos de resposta, recolha de prova e proteção da vítima", lê-se no relatório.



O RASI refere ainda que, no que diz respeito a estruturas especializadas para violência doméstica nas forças de segurança, a GNR dispunha a 31 de dezembro de 2016 de 327 núcleos ou secções no âmbito do projeto Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (IAVE), com um total de 443 elementos afetos.



A PSP tinha 418 efetivos alocados às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), distribuídos pelos diversos comandos.



"Adicionalmente existem outros 242 elementos policiais afetos às EPAV, que colaboram igualmente no Programa Escola Segura. Ao nível da investigação criminal, a PSP dispunha de 152 elementos afetos às equipas especiais de violência doméstica", lê-se no RASI.



O relatório indica ainda que existem salas de atendimento à vítima em 63% dos postos e esquadras -- em 292 postos da GNR e 145 esquadras da PSP.