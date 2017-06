Segurança Social alerta para falsos técnicos em visitas a zonas incendiadas

O último balanço oficial dá conta de 64 mortos e 135 feridos.



O fogo, que deflagrou às 13h43 de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.O último balanço oficial dá conta de 64 mortos e 135 feridos.

O que achou desta notícia?







81.3% Muito insatisfeito

81.3% 6.3%

6.3%

6.3%

6.3% 6.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







81.3% Muito insatisfeito

81.3% 6.3%

6.3%

6.3%

6.3% 6.1% Muito satisfeito pub

O Instituto da Segurança Social denunciou esta terça-feira a existência de indivíduos que estão a apresentar-se como técnicos da Segurança Social e que na zona de Pedrógrão Grande e de Góis estão a realizar falsas visitas em nome do organismo.Numa curta nota à imprensa, a Segurança Social faz saber que "tem conhecimento de que existem situações de falsas visitas de indivíduos no terreno que se fazem passar por técnicos da Segurança Social", "apesar do momento de infortúnio que se vive, causado pelos incêndios de Pedrógão Grande e Góis"."Assim sendo, o Instituto da Segurança Social alerta as populações que os técnicos da Segurança Social no terreno estão devidamente identificados", garante o organismo.