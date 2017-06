Segurança Social atribui menos 1.787 abonos de família em maio

"Outra característica das prestações familiares é o facto de serem divulgadas de acordo com o mês de referência do direito à prestação, ou seja, os meses anteriores são sempre atualizados com base na informação mais recente, nomeadamente a atribuição de prestações relativas a meses anteriores", adianta o GEP.Segundo os dados divulgados esta terça-feira, sujeitos a atualizações, Lisboa é o distrito do país com o maior número de abonos de família atribuídos (222.557), seguido pelo Porto (213.823), Braga (98.895) e Setúbal (88.897).Os dados da Segurança Social apontam também uma descida nas prestações por parentalidade pagas em maio face a abril.De acordo com as estatísticas, o número de beneficiários com prestações por parentalidade situou-se nos 37.010, menos 9,5% face a abril e mais 10,7% relativamente a maio de 2016.O número de mulheres beneficiárias foi de 25.814, indicando uma descida de 2,6% em relação ao mês anterior e um acréscimo de 9,7% considerando o período homólogo.Aos homens foram pagas 11.196 prestações, o que aponta para uma queda de 22,2% em relação a abril e um aumento homólogo de 13,0%.O GEP explica que "as reduções deste mês são consequência da variação positiva excecional do mês anterior, em virtude da calendarização de dois processamentos mensais então iniciada".