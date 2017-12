Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguranças de centro comercial salvam bebé

Menino de dois anos engasgou-se com uma goma.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:16

Fernando Silva e Emanuel Brochado, bombeiros e seguranças do centro comercial Norteshopping, em Matosinhos, não hesitaram na quinta-feira à tarde ao ver que Enzo, de dois anos, se engasgara com uma goma. Iniciaram manobras de reanimação e salvaram o bebé.



"Estava já inconsciente e tinha obstrução das vias aéreas. Fizemos as manobras a que estamos habituados nos bombeiros", diz Emanuel Brochado, da corporação de Cête, Paredes. "Levámos o menino para um gabinete de primeiros socorros e ele começou a ficar bem, estava só um pouco pálido mas não necessitou de ir ao hospital. A mãe chegou a pensar que as coisas iam correr mal", disse Fernando Silva, da corporação da Areosa.



Os seguranças dizem-se orgulhosos por ter salvo uma vida.