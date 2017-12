Seguranças salvam criança engasgada com goma

Menino de dois anos estava já inconsciente no NorteShopping, em Matosinhos.

21.12.17

Dois seguranças do centro comercial NorteShopping, em Matosinhos, salvaram uma criança que se engasgou com uma goma naquele espaço. O menino, de dois anos, estava já inconsciente devido à falta de ar quando foi salvo.

Ao que o CM apurou, os dois seguranças conseguiram salvar o menino devido ao treino que têm, por também serem bombeiros voluntários nas corporações de Areosa e Cete (Paredes), respetivamente.

A criança estava com a mãe às compras quando se engasgou com a goma que estava a comer. Ficou sem ar e acabou por perder a consciência. A mãe ficou apavorada e gerou-se grande alvoroço no NorteShopping, o que chamou a atenção dos dois seguranças.

Os dois iniciaram manobras de reanimação imediatamente e, pouco depois, o menino recuperou a consciência, regressando a casa sem precisar de assistência médica.