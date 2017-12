Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguro dá recompensa de 10 mil euros por informações sobre gang

Quatro encapuzados armados fugiram em Loulé.

Por Pedro F. Guerreiro | 19.12.17

Em poucos minutos, o assalto armado à ourivesaria David Rosas, na Quinta do Lago, Loulé, a 28 de setembro, rendeu várias centenas de milhares de euros em relógios e joias de luxo a quatro encapuzados.



Agora, a companhia de seguros está disponível para oferecer uma recompensa de 10 mil euros a quem tenha informação que leve à detenção dos assaltantes e ainda 10% do valor das peças roubadas que sejam recuperadas até 100 mil euros.



O assalto aconteceu cerca das 10h30, pouco depois da abertura da ourivesaria no centro comercial Quinta Shopping, na exclusiva Quinta do Lago. Sob ameaça de armas de fogo, e sem resistência das duas funcionárias que estavam então no estabelecimento, quatro homens encapuzados partiram as vitrinas da loja, com uma marreta, e recolheram joias e relógios de marcas de luxo como a Rolex, Baume & Mercier e Patek Philippe.



De seguida, fugiram em duas motos na direção da vizinha mata do Ludo, por um caminho em terra batida, por onde apenas conseguem circular veículos de duas rodas.



Ao que o CM apurou, as imagens de videovigilância do Quinta Shopping tinham poucos pormenores que pudessem ajudar a investigação por parte da Polícia Judiciária.



PORMENORES

Informações sobre peças

A companhia de seguros pretende obter informações sobre os assaltantes e o paradeiro das peças roubadas. Os contactos devem ser feitos através do telefone +351 960 184 927.



Recompensa até 100 mil €

Caso as peças venham a ser recuperadas intactas na sequência de uma informação relevante, a seguradora paga 10% do valor, até 100 mil euros.



Investigação com PJ

A GNR foi a primeira força a chegar ao local mas a investigação passou para a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.