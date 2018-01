Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguro recusa pagar casa ardida

Seguradora alega que não sabia qual era o tipo de construção.

Por Isabel Jordão | 08:37

A casa de um vendedor ambulante, em Alhais, no concelho de Pombal, foi destruída por um incêndio, dia 15 de outubro, mas a seguradora recusa assumir o sinistro, alegando que o proprietário não prestou toda a informação necessária à avaliação do risco.



Vergílio Caio, 67 anos, vivia há três anos num pré-fabricado de 12x4 metros, que trouxe de Inglaterra e instalou num terreno seu, entre eucaliptos e pinheiros. "Era uma casa bem mobilada, que tinha tudo do bom e do melhor", explicou o ex-emigrante ao CM, adiantando que a casa tinha três quartos, duas casas de banho, sala e cozinha.



Em fevereiro, subscreveu um seguro multirriscos habitação anual e pagou quase 80 euros, para ter a casa e o recheio protegidos em 40 mil euros. Quando o fogo chegou, acionou o seguro, a seguradora enviou um perito e ficou à espera da indemnização.



"Primeiro disseram que o processo estava em análise e pediram o número da conta bancária para fazerem o pagamento, depois voltaram atrás e disseram que iam cancelar a apólice e devolver o dinheiro que paguei pela apólice", contou Vergílio Caio, garantindo que vai recorrer da decisão.



"Não posso aceitar, se tenho o seguro em ordem a Liberty tem de assumir as suas responsabilidades", afirmou.



Contactada pelo CM, fonte oficial da Liberty Seguros esclarece que Vergílio Caio "não comunicou toda a informação necessária" à avaliação do "risco a segurar" e "caso tivesse sido comunicado o tipo de construção, o seguro não teria sido aceite".