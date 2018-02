Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis anos de cadeia para homem reincidente no tráfico de droga

Namorada, de 18 anos, foi condenada a dois anos e meio de prisão suspensa.

Por Lusa | 16:46

O Tribunal de Aveiro condenou esta segunda-feira a seis anos de prisão um homem, de 25 anos, reincidente no tráfico de droga, aplicando uma pena de dois anos e meio de prisão suspensa à sua namorada, de 18 anos.



Os dois arguidos terão ainda de pagar ao Estado 2.240 euros, correspondendo à vantagem patrimonial obtida com a atividade ilícita.



O coletivo de juízes deu como provado que o casal de namorados dedicou-se à venda "sistemática e regular" de haxixe a vários consumidores, no período entre março de 2016 e janeiro de 2017, em diversos locais do concelho de Estarreja.



Os dois arguidos foram condenados por um crime de tráfico de estupefacientes agravado, pelo facto de algumas das entregas terem ocorrido junto a estabelecimentos de educação.



Durante o julgamento, o arguido confessou o crime, ao contrário da companheira que negou qualquer intervenção nos factos.



"Os factos que aqui estão em discussão são muito graves. Os senhores costumam desvalorizar o consumo de haxixe, mas o tribunal vai ouvindo as pessoas e começa a perceber que o haxixe causa grandes transtornos na vida das pessoas", disse a juíza presidente.



A magistrada explicou ainda que a arguida beneficiou do regime especial para jovens delinquentes, tendo o tribunal decidido suspender a sua pena, pelo facto de a mesma não ter antecedentes criminais e a sua atuação ter sido "significativamente menor", do que a do companheiro.



A suspensão da pena ficou condicionada à obrigação de a arguida se submeter ao controlo da abstinência de consumo de estupefacientes e sujeitar-se a consulta e eventual tratamento psicológico.



O arguido, que já foi condenado numa pena suspensa pelo mesmo tipo de crime, vai manter-se em prisão preventiva, até se esgotarem as possibilidades de interposição de recurso.