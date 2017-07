Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis carruagens na linha Verde do Metro de Lisboa a partir de hoje

Encerramento da estação de Arroios vai permitir a circulação de comboios com mais carruagens na linha Verde.

Por Raquel Oliveira | 08:16

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa, entre o Cais do Sodré-Telheiras, conta a partir de hoje com comboios de seis carruagens. Um reforço só possível devido ao encerramento da estação de Arroios, que vai para obras de reabilitação até 2019.



A circulação de comboios maiores nesta linha permite descongestionar a estação do Cais do Sodré, sobretudo às horas de ponta, e deverá encurtar os tempos de espera.



Até à conclusão das obras em Arroios, os passageiros poderão utilizar as estações da Alameda, que dista a cerca de 400 metros, ou a dos Anjos. Por outro lado, a Carris vai reforçar a oferta de autocarros na zona da Alameda Afonso Henriques.



A carreira 708 assegura a ligação entre os Anjos e a Alameda , enquanto os autocarros 717, 718, 720 e 735 servem a estação da Alameda. Paralelamente, a Carris prolongou a carreira 797 da Praça do Chile à Alameda.



Até à conclusão da intervenção, esta carreira vai circular via rua Morais Soares, avenida Almirante Reis (ascendente), Alameda D. Afonso Henriques, rua Rosa Damasceno, Alameda D. Afonso Henriques e avenida Almirante Reis (descendente), onde efetua paragem e inverte o sentido pelas ruas Eduardo Brasão e Carlos Mardel.



As carreiras 712, 726 e 730 asseguram, por sua vez, as ligações à estação dos Anjos.



A intervenção na estação de Arroios, construída em 1972, passa pelo alargamento do cais de embarque, melhorias no acesso e modernização de equipamentos, sistemas e restantes instalações.



O investimento previsto pelo Metro de Lisboa é de 7,5 milhões de euros.