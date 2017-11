Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis detidos por furto de uma tonelada de azeitona no Alentejo

Fruto foi entregue ao seu legítimo proprietário.

15:42

A GNR anunciou esta segunda-feira ter detido seis pessoas, em flagrante delito, por furto de uma tonelada de azeitona, numa propriedade agrícola do concelho de Alvito, no distrito de Beja.



Os detidos, quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 16 e os 38 anos, foram constituídos arguidos e libertados sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, refere a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.



As seis pessoas foram detidas no domingo por militares do Posto Territorial de Alvito da GNR e após uma denúncia por parte de populares de que estaria a decorrer um furto de azeitona.



Após a denúncia, os militares da GNR realizaram uma operação policial, que levou à interceção e à detenção em flagrante delito das pessoas e à apreensão de uma tonelada de azeitona já apanhada e ensacada e a material utilizado na colheita do fruto.



A azeitona foi entregue ao seu legítimo proprietário.