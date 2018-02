Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis detidos por tentativa de homicídio em Mirandela

Suspeitos invadiram bar para agredir barbaramente vítima de 22 anos.

Por Lusa | 12:08

Seis homem foram detidos por tentativa de homicídio de um outro homem num bar de Mirandela, no distrito de Bragança, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Os detidos têm idades entre os 18 e os 45 anos e estão "fortemente indicados pela prática do crime de homicídio tentado" contra um homem de 22 anos, segundo revela a PJ, em comunicado.



Os factos ocorreram na noite de 20 de fevereiro no interior de um estabelecimento comercial, na cidade de Mirandela. De acordo com a PJ, o "grupo de seis homens invadiu aquele espaço e agrediu violentamente a vítima".



Os detidos são feirantes e vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



A Polícia Judiciária teve a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Torre de Moncorvo, Mirandela e Vila Flor para a identificação e detenção dos suspeitos.