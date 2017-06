Seis estradas cortadas nos distritos de Leiria, Coimbra e Vila Real

No distrito de Vila Real, está cortada a Estrada Municipal n.º 1275-2, no concelho de Sabrosa.



Segundo a GNR, três estradas nacionais, duas estradas municipais e um itinerário complementar estão hoje cortados devido à ocorrência de incêndios.



Ainda no distrito de Coimbra, está cortada a Estrada Nacional 112, no concelho de Góis, devido à ocorrência de incêndios na zona.No distrito de Vila Real, está cortada a Estrada Municipal n.º 1275-2, no concelho de Sabrosa.Segundo a GNR, três estradas nacionais, duas estradas municipais e um itinerário complementar estão hoje cortados devido à ocorrência de incêndios.

Seis estradas nos distritos de Leiria, Coimbra e Vila Real estavam, cerca das 11h30 deste domingo, cortadas ao trânsito devido à ocorrência de incêndios, informou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).De acordo com o oficial de serviço da GNR, o incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, está a provocar o corte do trânsito no IC8 - Itinerário Complementar 8, no nó da zona industrial, entre os quilómetros 90 e 84, e na EN2 - Estrada Nacional 2, em dois troços diferentes da via.No distrito de Coimbra, o incêndio no concelho de Penela está a afetar a Estrada Nacional 347 e a Estrada Municipal n.º 1202, na localidade de São João do Deserto.