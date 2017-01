Seis estrangeiros notificados para abandonarem Portugal

As seis pessoas que foram notificadas para "abandono voluntário do país" terão de o fazer em vinte dias, "sob pena de virem a ser detidas caso permaneçam em Portugal para além deste prazo", refere na mesma nota a força de segurança.No âmbito das mesmas ações, "essencialmente direcionadas para a fiscalização de terminais de transporte rodoviário, mas também incidindo no comércio a retalho", foram ainda detetados três indivíduos em situação irregular, que foram notificados para comparecerem no SEF, "em virtude de poderem reunir condições" para regularizarem a sua situação de permanência em Portugal.O SEF instaurou, por outro lado, "processos de contraordenação a quatro entidades patronais, por terem ao seu serviço trabalhadores estrangeiros em situação irregular, cujos valores podem variar, no total, entre os oito mil e os 40 mil euros".Nestas ações, que envolveram duas dezenas de operacionais do SEF, foram identificados "duas centenas de cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades".