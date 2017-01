Seis homens detidos por furto em várias localidades do país

Foram também recuperadas duas viaturas com as quais o grupo se deslocava em território nacional, uma de matrícula espanhola, roubada em Barcelona, e outra de matrícula portuguesa, roubada no distrito do Porto.

A PSP anunciou esta terça-feira a detenção de um grupo de seis homens suspeitos da prática de diversos furtos praticados em diversas residências em várias localidades do país.Em comunicado, a PSP revela que o grupo foi desmantelado em dois momentos, o primeiro na quinta-feira (29 de dezembro), quando foram detidos três suspeitos, na zona da Costa da Caparica, após dois furtos em Benfica e em Sintra, e o segundo, na sexta-feira, quando foram detidos os restantes três membros do grupo na zona de Mem Martins, Sintra.A PSP recuperou vários artigos furtados, no valor aproximado 19 mil euros, os quais foram entregues aos seus proprietários.