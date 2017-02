Seis imigrantes ilegais detidos em Chaves

A ação, que decorreu em Chaves, culminou na interceção de vários cidadãos estrangeiros indocumentados, os quais foram conduzidos para identificação às instalações do SEF de Vila Real.Segundo esta polícia, seis pessoas foram detidas por permanência ilegal em Portugal, tendo sido presentes na terça-feira à autoridade judicial para aplicação de medidas de coação.Os cidadãos foram colocados, por determinação judicial, num centro de instalação temporária, onde aguardarão os ulteriores termos do processo de afastamento de território nacional.Segundo o SEF, da análise da situação de cada um dos cidadãos estrangeiros, confirmou-se que um deles é "requerente de proteção internacional na República Italiana, sendo que vai ser agora solicitada a sua retoma a cargo, nos termos da Convenção de Dublin".Relativamente a outros cidadãos foi possível confirmar a existência de manifestações de interesse apresentadas nos termos do n.º 2 do artigo 88.º da Lei de Estrangeiros, algumas delas com parecer positivo emitido pelo SEF, e que os seus documentos de identificação se encontravam na cidade de Lisboa na posse de familiares, amigos ou patrões.De acordo com esta força policial, esta é a segunda operação realizada no mês de janeiro.Há cerca de duas semanas foram detidos onze cidadãos estrangeiros, aos quais foram aplicadas medidas de coação de termo de identidade e residência e apresentações periódicas no SEF enquanto aguardam o desfecho do processo de afastamento coercivo.Nenhum dos cidadãos estrangeiros detetados nestas duas situações tinham em sua posse, no momento da interceção, os respetivos passaportes.