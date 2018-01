Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Semana Santa espera atrair 300 mil pessoas

Dois concertos e um prémio para a investigação marcam as novidades deste ano em Braga.

Por Liliana Rodrigues | 08:53

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas em Braga, durante a Semana Santa, só para participar nas três principais procissões que são o ex-libris das solenidades. O programa foi apresentado ontem de manhã e conta com algumas novidades, sobretudo no que toca a momentos musicais.



"A Semana Santa tem que ser um ícone de esperança que vive de tradições que têm de ser inovadas todos os anos ou cai na rotina", começou por explicar o cónego Luís Miguel Rodrigues, presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga - que, este ano, tem um orçamento que ronda os 100 mil euros.



"A apresentação da Paixão segundo S. João pelo compositor Alan Bach e um concerto no sábado de Pascoela, para não haver apenas concertos da dor", são as novidades no que toca ao programa, que vai iniciar a 23 de março e só terminará a 23 de abril.



Também este ano, é instituído o Prémio Investigação Jorge Coutinho, que se destina a estudantes de todas as áreas que queiram candidatar as suas teses de mestrado. Terá uma periodicidade bianual.



"A união de vontades e esforços de todas as entidades que integram a Comissão Organizadora da Semana Santa, assim como o envolvimento de juntas de freguesia, paróquias, associações e cidadãos que, em nome individual, tornam possível a concretização do evento" foi elogiada por Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, que desafiou os agentes económicos do concelho a investir na programação deste evento religioso - que atrai milhares de fiéis e curiosos à capital do Minho e garante um elevado retorno financeiro.