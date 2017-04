Semana Santa espera mais de 60 mil turistas

Na procissão de 6.ª feira Santa, a Procissão do Enterro do Senhor, que percorre as mesmas ruas do Centro Histórico e está marcada para a mesma hora, os farricocos levam os fogaréus apagados e as matracas caladas, em sinal de luto e respeito pela morte de Cristo.



Entretanto, depois da morte de Jesus, realiza-se no interior da Catedral a Procissão Teofórica, em que o Santíssimo é levado num esquife preto do Sacrário principal para um sacrário lateral.



A mais procurada das procissões, pela sua antiguidade e qualidade cénica, é a de quinta-feira Santa, a procissão do Senhor Ecce Homo. Neste cortejo, que sai da Sé pelas 22h00, os farricocos (simbolizam os antigos penitentes públicos) agitam as matracas e levam os fogaréus acesos.Na procissão de 6.ª feira Santa, a Procissão do Enterro do Senhor, que percorre as mesmas ruas do Centro Histórico e está marcada para a mesma hora, os farricocos levam os fogaréus apagados e as matracas caladas, em sinal de luto e respeito pela morte de Cristo.Entretanto, depois da morte de Jesus, realiza-se no interior da Catedral a Procissão Teofórica, em que o Santíssimo é levado num esquife preto do Sacrário principal para um sacrário lateral.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As procissões deste Domingo de Ramos, com a bênção na Igreja do Seminário e procissão até à Sé, onde se celebra a missa, e a de Passos, pelas 17h00, entre as igrejas do Seminário e de Santa Cruz, marcam a abertura da Semana Santa de Braga, que deve atrair à cidade mais de 60 mil turistas, na maioria espanhóis."Já se veem por aí muitos, mas a partir de agora serão aos milhares, o que é bom para a cidade e, nessa medida, para o comércio", disse ao CM Joaquim Ribeiro, empresário da área da restauração. Nesta altura, ao que apurámos, os hotéis do concelho, mais de quatro mil camas, têm lotação esgotada.Um dos pontos altos das solenidades estão marcados para a noite da próxima quarta-feira, com a saída para as ruas da cidade de Braga do cortejo ‘Vós Sereis o Meu Povo’, conhecido como Procissão da Burrinha.