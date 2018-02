Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Semedo sequestra para reaver 40 mil € furtados

Ex-futebolista do Sporting, agora no Villarreal, diz ter sequestrado francês, de origem marroquina, para vingar burla.

Por Miguel Curado e António M. Pereira | 09:11

O ex-futebolista do Sporting Rúben Semedo, que desde o início desta época representa os espanhóis do Villarreal, vai hoje assegurar num tribunal de Valência que sequestrou, com a ajuda de um primo e de um amigo, um francês de origem marroquina para tentar reaver cerca de 40 mil euros que este se apropriou através de um esquema de burla. O jogador, preso desde terça-feira, é suspeito de roubo, sequestro, posse de arma e ofensas à integridade. Pode ficar em prisão preventiva.



A vítima de sequestro, que tem cadastro por burlas a jogadores de futebol em Espanha, apresentou queixa a 12 de fevereiro. Terá sido nesse dia que Rúben Semedo e os dois comparsas forçaram o alegado burlão, sob ameaça de pistola, a acompanhá-los à casa do futebolista. O francês foi depois agredido com um taco de basebol e ameaçaram cortar-lhe um dedo com uma faca.



Segundo a queixa, Rúben Semedo terá ainda apontado uma pistola à cabeça do francês, ameaçando-o de morte. A vítima, que foi hospitalizada, fez queixa. Garante que lhe roubaram 24 mil euros, um computador, relógios e outros objetos.



Mãe do futebolista não o conseguiu ver

Em declarações feitas ontem aos media portugueses e espanhóis, Catió Baldé, empresário de Rúben Semedo, confirmou que o jogador terá sido vítima de burla. O empresário está na cidade espanhola de Valência, acompanhado por Bebiano Gomes, advogado do jogador, e pela mãe de Rúben Semedo. A progenitora não conseguiu, no entanto, estar ontem com o jovem de 23 anos durante a visita, devendo fazê-lo hoje durante o interrogatório.