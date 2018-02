Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Senhora de Porto d’Ave é monumento nacional

Classificação do santuário vai ser decidida dentro de um mês pelo ministro da Cultura.

Por Secundino Cunha | 09:20

O santuário de Nossa Senhora de Porto d’Ave, em Taíde, Póvoa de Lanhoso, vai ser classificado como monumento nacional. O primeiro passo - o processo de classificação como conjunto de interesse público - entrou agora na fase de consulta pública.



No anúncio, já publicado em Diário da República, a Direção-Geral do Património Cultural refere que a consulta pública decorre durante 30 dias, devendo os interessados apresentar as suas observações junto da Direção Regional de Cultura do Norte. Após este mês de consulta, a proposta de classificação será enviada para o ministro da Cultura, ficando a decisão a cargo do titular da pasta.



O santuário de Nossa Senhora de Porto d’Ave é constituído por uma igreja setecentista e um conjunto edificado que engloba um museu de arte sacra popular. Tem ainda outros edifícios, originalmente de apoio aos peregrinos, assim como uma via-sacra e diversas capelas dedicadas a episódios da vida de Nossa Senhora.



No século XVIII (1740), foi construído um oratório, tendo mais tarde o arcebispo de Braga, D. José de Bragança, mandado fazer um santuário barroco, provido de uma escadaria. Por carta régia de 14 de abril de 1874, foi elevado à categoria de santuário real.



O interior da nave apresenta um revestimento de azulejos joaninos do século XVIII, azuis e brancos, descrevendo cenas da vida de Nossa Senhora e do nascimento de Jesus. Os altares são barrocos e de talha dourada.



Neste santuário, é realizada, em setembro, uma das maiores romarias do Minho, conhecida pela ‘festa dos bifes e dos melões casca de carvalho’.