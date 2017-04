Sentença após 17 anos

Após o acidente, a mesma junta colocou placas a dizer ‘Atenção - zona sem vigia’.

Após 17 anos da morte por afogamento de um homem na albufeira da barragem do Torrão, o Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou a condenação da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo, no concelho de Marco de Canaveses, ao pagamento de uma indemnização de 190 mil euros à família da vítima.O caso aconteceu em 2000, quando o homem, de 36 anos e que não sabia nadar, entrou nas águas do rio Tâmega, na albufeira da barragem do Torrão, local designado por praia de Alvelo, e acabou por desaparecer. O corpo da vítima foi recuperado mais tarde por uma equipa de mergulhadores."Existindo no local duas placas colocadas pela ré, com os dizeres ‘Zona Balnear’, promovendo-se e até incentivando-se a utilização do local por banhistas, esta criou (...) a convicção de que se tratava de um local seguro para tomar banho", refere o acórdão do STA, que negou o recurso da junta e até aumentou o valor da indemnização - primeiro decidida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto - de 170 para 190 mil euros.