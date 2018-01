Sentiu o sismo? Envie-nos o seu relato

Partilhe com o Correio da Manhã o que está a viver esta segunda-feira, após o sismo que abalou de magnitude 4.9 na escala de Ritcher que abalou a Grande Lisboa e que teve epicentro em Arraiolos.Envie o seu relato para portal@cmjornal.pt , com indicação do seu nome e zona onde está. Pode também usar a secção Eu Repórter CM e enviar diretamente essas informações para o site doO leitorrelata que estava junto dos colegas, no último andar do Tribunal de, quando sentiu o abalo do sismo.Emsentiu num primeiro andar o tremor de terra. "As portas, janelas e estantes do escritório abanaram", relata.Perto de Arraiolos, onde foi registado o epicentro, oconta que sentiu o sismo. Estava noconta que sentiu o sismo emdurante 4 a 5 segundos. Nassentiu o tremor de terra. "Foi horrível. Abanou os candeeiros, colunas de som, ar condicionado portátil.", descreve a leitora.sentiu na. Emconta que sentiu as janelas e portas a tremer., em, diz ter sentido o sismo. "Estava sozinha numa sala. Ouvi um barulho enorme inicialmente e pensei que era um camião a passar. De repente, senti os pés a tremer e todo o edifício a abanar. Os vidros abanaram imenso!", descreve afirmando que o tremor durou alguns segundos.revela que estava noa trabalhar e que sentiu "a cadeira a tremer". O abalo também foi sentido naondeconta que tudo começou a "tremer" às 11h52.Emconta que "estava sentada à mesa da cozinha e a cadeira onde estava sentada começou a abanar, tinha uma garrafa de água em cima da mesa e estava a balançar, e os copos no armário a tilintar. Durou cerca de 4-5 segundos".sentiu em. Estava em casa, num terceiro andar, quando alguns objetos cairam., na, diz ter sentido o sismo com bastante intensidade.Emdiz ter sentido a casa abanar.conta ter sentido emafirma que sentiu o sismo em. "Senti a cama vibrar", descreve.Emrefere que sentiu o tremor de terra. "Tudo abanou", diz.sentiu o sismo emestá eme diz ter sentido o abalo.conta que sentiu o terramoto emsentiu o tremor de terra narelata que em"tudo tremeu".conta que em Soure também foi sentido o sismo.Emdescreve que sentiu a sala de aula tremer durante "dois a três segundos".conta que o sismo foi sentido, com pouca intensidade, em Lagoa e Lagos, noEmconta que sentiu a terra tremer. Também emconta que sentiu algumas coisas a "vibrar"., em, relata que também sentiu o terramoto.Emdiz ter sentdo o sismo. Também emafirma que as portas de vidro começaram a abanar.