Sequestra a mulher e é apanhado pela GNR

O agressor intercetou a mulher, de 45 anos, com uma faca, junto a paragem de autocarro, em Cacia.

Por Aureliana Gomes | 01:30

"Ele agarrou a mulher à força, meteu-a dentro do carro e fugiu. Foi tudo muito rápido". A declaração é de uma testemunha do sequestro, que aconteceu na segunda-feira de manhã, na avenida Fernando Augusto Oliveira, em Cacia, Aveiro. Cerca das 09h00, um homem, de 47 anos, sequestrou a mulher e percorreu mais de 30 quilómetros de carro até ser intercetado pela GNR.



A vítima, de 45 anos, saiu de um autocarro numa paragem próxima da casa onde o casal vive com dois filhos e, de imediato, foi abordada pelo agressor, que estava munido de uma faca. Ao ver o que se passava, o motorista do autocarro ainda tentou demover o homem, mas não conseguiu. Também o filho do casal, de 25 anos, que estaria junto da mãe, tentou acalmar o agressor, mas foi ameaçado.



"O filho ainda tentou pará-lo, mas ele apontou-lhe a faca", disse a mesma testemunha. Segundo a GNR de Aveiro, o filho do casal chamou as autoridades que encetaram uma operação para detetar o veículo em que ambos seguiam.



O carro foi intercetado pelos militares da GNR do Posto de Sever do Vouga e do Destacamento de Intervenção de Aveiro a 30 quilómetros, na EN16, em Pessegueiro do Vouga, no concelho de Sever do Vouga. Segundo as autoridades, o homem, com antecedentes criminais por violência doméstica, foi detido e a mulher levada para o Hospital de Aveiro por precaução. O suspeito foi presente ao tribunal para aplicação de medidas de coação.