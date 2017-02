Sequestra e agride a tia para mudar testamento

"Tentámos entrar, mas a porta estava fechada por dentro. Só depois de perceber que estava muita gente na rua é que a sobrinha saiu da casa ainda a discutir com a tia", diz Ana Torres, uma das primeiras a acudir aos gritos da amiga.

Uma mulher de 89 anos, residente em Aldeia do Souto, Covilhã, foi sequestrada e agredida na sua própria casa por uma sobrinha com o objetivo de alterar o testamento da idosa. Os crimes ocorreram a 28 de dezembro último, mas só na terça-feira, em Belmonte, a PJ da Guarda conseguiu localizar e deter a mulher – que responde por sequestro e coação agravada.A suspeita, de 51 anos, também afilhada da vítima, entrou em casa da idosa sem esta dar conta. Tentou imobilizá-la e deixá-la inconsciente com o auxílio de um pano embebido numa substância tranquilizante, mas a mulher resistiu e conseguiu chamar por socorro."Senti alguém agarrar-me por trás e tentar meter-me um trapo na boca, mas gritei o mais alto que pude. Só ao fim de algum tempo é que percebi que era a minha sobrinha", contou aoMaria Resgate. Os gritos alertaram os vizinhos, que cercaram a casa.