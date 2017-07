Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestra e amordaça sobrinha para a violar

Predador ameaçava menina de 13 anos de que faria o mesmo à irmã mais nova se revelasse os abusos.

Por Fátima Vilaça | 08:37

Ao longo de mais de um ano, um manobrador de máquinas violou a sobrinha na garagem do prédio onde ambos viviam, num concelho do distrito de Braga. O predador sexual trancava a criança, então com 13 anos, tapava-lhe a boca com uma toalha para a impedir de gritar por socorro e violava-a. Antes de a libertar, ameaçava que, se contasse a alguém o que tinha acontecido, faria o mesmo à irmã mais nova.



As investidas só terminaram quando a menor foi viver para Lisboa com a família, em 2010. Já em 2014, a menina decidiu contar aos pais o terror que viveu às mãos do tio - quando soube que o agressor tinha tentado molestar uma prima.



O predador sexual, agora com 39 anos, foi julgado por nove crimes de violação agravada e outros tantos de coação agravada.



Negou todos os ataques. No entanto, o coletivo de juízes do Tribunal de Braga que o julgou não teve dúvidas e condenou o agressor - casado e pai de um menino - a 11 anos de prisão. "O arguido agiu de forma dolosa e de maneira intensíssima", é referido no acórdão. A defesa já manifestou a intenção de recorrer da decisão judicial.



A primeira violação aconteceu na Páscoa de 2009. O homem, que vivia no mesmo prédio que a família da vítima, tinha a plena confiança dos pais da criança. Era quem ia buscá-la à escola, pelo menos duas vezes por semana, e aproveitava essas alturas para atacar.



Em 2014, os pais da menina apresentaram queixa e o predador foi detido pela PJ de Braga.