Sequestrada cinco horas no Barreiro

Vítima foi atacada com spray e deixada em local ermo.

Por Miguel Curado | 08:43

Uma mulher de 36 anos foi sequestrada por dois homens durante cerca de cinco horas no interior de um carro, entre o final da noite de quarta-feira e meio da madrugada de ontem, na zona do Barreiro. A vítima terá sido atingida com um spray de natureza ainda desconhecida e depois abandonada num local ermo, despojada de dinheiro e de bens pessoais.



O sequestro começou pelas 22h00. A mulher chegou ao Barreiro de barco, proveniente de Lisboa, e levantou 100 € numa caixa multibanco, antes de iniciar o percurso a pé para casa. Foi então que os dois homens pararam o carro, atacaram a mulher com o spray e forçaram-na a entrar na viatura. O que se passou entretanto será investigado pela PJ de Setúbal. A vítima recorda-se apenas de ter sido agredida algumas vezes, tendo ficado sem os 100 euros levantados no multibanco e sem o telemóvel. Os dois ladrões deixaram-na junto à estação da CP de Alhos Vedros. Aterrorizada, a mulher pediu ajuda via 112 e recebeu o auxílio de uma patrulha da GNR da Moita, que a transportou para o Hospital do Barreiro, onde recebeu tratamento.



Percurso habitual

Fonte policial disse ao CM que a mulher, de 36 anos, foi sequestrada durante o percurso, que costuma fazer habitualmente a pé, entre o barco e casa.



Carro escuro

Existe, para já, pouca informação sobre os dois autores do sequestro. Sabe-se apenas que usaram um carro escuro.



Queixa formalizada

Antes de ser levada para tratamento médico no Hospital do Barreiro, a mulher formalizou a denúncia do sequestro no posto da GNR da Moita.