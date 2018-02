Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestrada por dupla à porta de casa

Vítima foi mantida refém por um ladrão. Caso ocorreu em Lisboa.

Por M.C. | 08:55

Uma mulher de 63 anos foi assaltada e sequestrada por dois homens, armados com um revólver, à porta do prédio onde reside, em Carnide, Lisboa. A vítima foi mantida refém por um ladrão, enquanto o outro foi à caixa multibanco levantar o dinheiro.



O roubo ocorreu pelas 13h20 de segunda-feira. Os dois ladrões, encapuzados, atacaram a mulher quando esta se preparava para entrar no prédio onde reside, na rua Padre Américo, em Lisboa.



Forçada a entrar no imóvel, a vítima teve de entregar um cartão de débito bancário, e o respetivo código. Com o revólver apontado ao corpo por um dos ladrões, teve de esperar, aterrorizada, que o outro regressasse do ATM.



Os ladrões fugiram com 400 euros. A Polícia Judiciária investiga.