Sequestram casal sueco de menores

Levados sob ameaça de faca para levantamentos no multibanco.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:21

O casal de suecos, ambos de 17 anos, passeava ao início da madrugada desta segunda-feira, na Ericeira, quando foi abordado por dois homens de faca na mão e obrigado a entrar num carro. Sequestrados, rapaz e rapariga acabaram roubados e abandonados duas horas depois a cerca de 50 quilómetros, junto ao aeródromo de Tires.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, as vítimas terão saído de um bar e andavam pela berma de uma estrada em direção ao local onde estavam hospedados. "Pela 01h00 foram abordados por dois homens que, com facas, os obrigaram a entrar no interior de uma viatura", explicou uma das fontes.



Os sequestradores, descritos como dois homens ainda jovens, obrigaram as vítimas a parar em várias máquinas multibanco. O objetivo seria realizarem levantamentos de dinheiro mas os cartões bancários do jovem casal não permitiram.



Durante duas horas de terror, as vítimas foram por várias vezes ameaçadas com a faca. Mas nunca chegaram a ser agredidas.



Os turistas da Suécia acabaram por ser abandonados, pelas 03h00, na zona de Tires, concelho de Cascais, tendo-lhes sido roubadas as carteiras e os telemóveis, para os impedir de chamar a polícia.



Sozinhos num ermo, caminharam até encontrarem um condutor a quem pediram auxílio. Foram transportados por esse homem até à esquadra da PSP do Estoril, onde apresentaram queixa.



A investigação ao crime transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa, por estar em causa um crime de sequestro.