Grupo sequestra e agride idosa para roubar treze anéis em ouro e um fio

Gang de sete julgado por assaltos e agressões.

Por Magali Pinto | 01:30

O grupo constituído por sete assaltantes – quatro mulheres e três homens – atacava sobretudo estabelecimentos comerciais de onde tirava os bens de valor sem pagar.



Os elementos femininos do gang atacavam sobretudo mulheres, quase sempre vulneráveis e idosas. Uma das vítimas, de 83 anos, foi sequestrada e agredida na calçada de Carriche, em Lisboa, mal abriu a porta de casa. Tudo para levarem 13 anéis em ouro, um fio e 50 euros que tinha na carteira.



Aconteceu em abril do ano passado. O grupo começou a ser julgado em Loures.



Um mês antes, outra mulher tinha sido atacada à saída de casa em Odivelas . Duas assaltantes "colocaram um pano embebido numa substância desconhecida por cima da boca e do nariz da ofendida que lhe causou a perda de sentidos".



Depois, as mulheres entraram na casa da vítima e roubaram 15 peças em ouro.



PORMENORES

Confessam em tribunal

Os arguidos confessaram praticamente todos os crimes ao coletivo de juízes do tribunal de Loures, nomeadamente os furtos nos estabelecimentos comerciais da Grande Lisboa.



Arguido de 17 anos

Um dos arguidos tem 17 anos e está a aguardar o final do julgamento em prisão preventiva. "Lamento sempre a aplicação de prisão preventiva a um menor", referiu ao CM o advogado Aníbal Pinto, que o está a representar, e que acrescenta que "o sistema prisional pode ser uma verdadeira escola de crime".