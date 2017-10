Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Seria burrice não aceitar o dinheiro”, diz Célia Tavares

Antiga namorada de Sócrates admitiu que era este quem suportava muitas das suas despesas.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Contas da luz, IMI da casa, propinas da faculdade e até manuais escolares. Sócrates suportou estas e outras despesas a Célia Tavares e foi isso mesmo que a mulher confessou no seu depoimento prestado a 5 de fevereiro de 2012. A testemunha assumiu ainda que foi namorada do antigo primeiro-ministro.



"A certa altura comecei a pensar que seria burrice minha se não aceitasse (...) as ajudas, o dinheiro foi me dado sempre que eu necessitava. Depois havia sempre despesas mais altas, o IMI, a eletricidade, um mês que vinha um valor mais alto, e sim, eu enviava-lhe uma mensagem para não importunar, no final dos meses, como tinha a necessidade. O senhor engenheiro tinha essa generosidade", explicou Célia, que adiantou que estava desempregada.



A antiga namorada de Sócrates revelou ainda que o valor que começou a receber mensalmente do antigo primeiro-ministro variava.



"Dependia. Se iniciava o início do ano, era as propinas e os manuais, seria um pouco mais, a inscrição na faculdade, poderia ser trezentos, quatrocentos, por vezes um pouco mais, por vezes mil", adiantou a testemunha, dando conta de que as quantias eram recebidas mensalmente.



Célia confessou ainda que visitou várias vezes Sócrates em Paris e que esteve também com o então namorado na Corunha e no Algarve. "Confiava que era o senhor engenheiro que me ajudava. Não lhe perguntava porque isso me constrangia de tal forma que nem perguntava ‘Olha, quanto é que pagaste? ‘Olha, pagaste?", contou.



Já Sandra Santos, que terá recebido ao longo dos anos quase 100 mil euros, alegou vários problemas de memória e garantiu que quem a ajudava era Carlos Santos Silva.



"Eu sempre lhe disse que, eu quero ficar melhor e trabalhar portanto, foi sempre com uma ideia de reembolsar tudo o que ele me deu. Portanto foi empréstimo. Foi um empréstimo", disse Sandra, que chegou a ser alertada várias vezes pelo Ministério Público para o facto de estar a mentir.



Perna entregava envelopes a amigas

No testemunho que prestou no processo Marquês, Célia Tavares não tramou apenas o antigo namorado. Implicou também João Perna, confessando ao procurador que era o motorista que lhe entregava o dinheiro em envelopes. Os encontros ocorriam na maioria das vezes na faculdade, onde Célia estudava direito.



Questionada sobre quando foi a primeira vez que viu o motorista, Célia foi clara. "A primeira vez foi na primeira vez que ele foi levar a ajuda. Portanto, deve ter sido há dois anos. Conheci, eu não conheço o João Perna, eu, os nossos diálogos era "Muito obrigada", "Maria está aonde? Está em casa? Eu tenho aqui uma coisa para si. Onde é que a posso encontrar?", explicou a testemunha.



A antiga namorada contou ainda que os envelopes tinham notas de baixo valor, muitas de 20 e às vezes de 50, e que era possível perceber o que estava no interior.



"Se a pessoa que fosse, de facto, ao pormenor de estar a sentir’ via que havia ali notas de vinte, sentia-se, de certa maneira", afirmou Célia.



"Ó dona Sandra isso é mentira"

O procurador Rosário Teixeira e o inspetor tributário Paulo Silva não ficaram minimamente convencidos com o depoimento prestado por Sandra Santos, uma das amigas de José Sócrates. A mulher alegou sempre que não se lembrava dos factos e justificou-se com alegados problemas psiquiátricos.



A certa altura, o inspetor tributário chega a exaltar-se. "Ó dona Sandra isso é mentira. Você tem escutas para ele a pedir dinheiro diretamente", disse Paulo Silva, referindo-se a Sócrates.



Atual namorada assume entregas a amiga de Sócrates

Lígia Correia, atual namorada de Sócrates, alegou no seu depoimento que do antigo primeiro-ministro apenas recebeu quantias "absolutamente irrisórias". Confessou, no entanto, que pagou viagens à amiga daquele, Sandra Santos, e que lhe chegou a entregar dinheiro a pedido de Sócrates.



"Eu recordo-me que uma vez lhe fiz chegar quinhentos euros", admitiu a testemunha.



PORMENORES

Amigas iam ao Algarve

Sócrates levou todas as amigas e namoradas ao Algarve e escolheu em todas as ocasiões o mesmo hotel de cinco estrelas. Em todas essas estadias, Sócrates pagou as despesas.



"Mostro 500 mensagens"

No interrogatório de Sandra, o inspetor tributário Paulo Silva, diz-lhe que tem provas. "Eu mostro-lhe aqui 500 mensagens, você a pedir ao Sr. Engenheiro o dinheiro", disse.



Evitava causar ciúmes

Sandra alegou que pedia sempre dinheiro a Santos Silva, mas que em algumas situações pediu a Sócrates que falasse com o amigo. Isto porque Santos Silva era casado e Sandra não queria que a mulher tivesse ciúmes.



Recebeu transferência

A maioria das entregas às amigas de Sócrates eram feitas em numerário. Célia confessou, no entanto, que recebeu uma transferência de 2500 euros.



Casa de Paris

Célia diz que esteve na casa de Paris e atribuiu a sua propriedade a José Sócrates. Explicou aliás que tinham sido feitas várias obras no imóvel.