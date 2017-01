Sessenta bombeiros combateram fogo em Miranda do Corvo

Sessenta operacionais combateram esta quarta-feira um incêndio num povoamento florestal misto, no concelho de Miranda do Corvo, cuja propagação foi facilitada pela seca, segundo os bombeiros.



O fogo deflagrou pouco antes das 10h00, junto à povoação de Coenços, freguesia de Semide e Rio de Vide, e destruiu "alguns hectares" de pinhal, eucaliptal e mato, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, Fernando Jorge.



A vegetação no local "está muito seca" e os bombeiros tiveram de enfrentar "uma grande dificuldade de acesso" ao incêndio, que lavrava numa zona montanhosa de acentuado declive, no limite deste município com o de Coimbra.









Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra informou que as chamas foram combatidas por cerca de 60 operacionais, tendo o fogo sido dominado às 11h30.



Além da GNR, estiveram no local bombeiros dos concelhos de Miranda, Lousã (Serpins), Coimbra (Sapadores, Voluntários de Coimbra e de Brasfemes), Penela, Vila Nova de Poiares e Condeixa-a-Nova, apoiados por 16 viaturas.



O fogo chegou a registar "duas frentes ativas com cerca de 150 metros cada", adiantou Fernando Jorge.

