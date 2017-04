Sete afogamentos fora da época balnear

O que achou desta notícia?







Sete pessoas morreram vítimas de afogamento na região do Algarve, nos primeiros meses do ano. O Observatório do Afogamento, da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, contabilizou seis vítimas mortais até ao final de março. Na semana passada, ocorreu o sétimo afogamento, na praia de Benagil, em Lagoa, com a morte de um turista alemão, de 60 anos, quando nadava em direção a uma gruta.Neste momento, em plenas férias da Páscoa, o Algarve está cheio de turistas mas a grande maioria das praias está sem nadadores-salvadores. Só duas praias de Albufeira têm vigilância. "Temos nadadores-salvadores na praia do Barranco das Belharucas e a partir de amanhã [hoje] na praia dos Pescadores", confirmou ao CM Paulo Severino, da AquaForm, que lamenta a "falta de sensibilidade do Estado para assegurar a presença de nadadores-salvadores nas praias fora da época balnear, em épocas de grande fluxo turístico". A praia de São Rafael, onde no ano passado um polícia inglês foi salvo por uma nadadora-salvadora já depois do fim da época balnear, irá ter vigilância a partir do dia 1 de maio.Segundo o Observatório do Afogamento, o Algarve é uma das regiões onde ocorreram mais mortes por afogamento, este ano, fora da época balnear.A Autoridade Marítima já emitiu um alerta a aconselhar todos aqueles que frequentam as praias nesta altura, a adotarem uma cultura de segurança ativa, redobrando os cuidados junto à linha de água.