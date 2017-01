Sete assaltos dão queixa contra PSP

A PSP afirma que os crimes estão a ser investigados. "Compreendemos o descontentamento, mas, infelizmente, não é possível ter agentes em todo o lado", afirma fonte do comando da PSP de Aveiro.



Se desde o início do ano são sete os assaltos, nos últimos 12 meses já ultrapassam a meia centena. Segundo Henrique Vieira, cada furto causa um prejuízo de quatro mil euros. "Só temos 35 das 750 máquinas no seguro, porque as seguradoras já não aceitam mais", diz.A PSP afirma que os crimes estão a ser investigados. "Compreendemos o descontentamento, mas, infelizmente, não é possível ter agentes em todo o lado", afirma fonte do comando da PSP de Aveiro.

Dois homens assaltaram na madrugada de ontem uma pastelaria no centro de Aveiro. O alvo foi a máquina de tabaco, da qual levaram dinheiro e maços de cigarros. Este é o sétimo assalto no centro de Aveiro em apenas duas semanas. Henrique Vieira, responsável da empresa HRV Tabaco e dono dos equipamentos, acusa a PSP de Aveiro de "inércia" no combate à criminalidade na cidade e vai apresentar queixa ao Ministério Público e Ministério da Administração Interna."Sei que vou comprar uma guerra com a PSP, mas não podemos continuar a viver numa cidade sem policiamento, onde os ladrões atuam livremente", afirmou aoo empresário. O assalto da madrugada de ontem à pastelaria Estação 90 foi presenciado por uma mulher que saia da estação de comboios e deu o alerta às autoridades."Nessa altura, os carros-patrulha estavam parados na rotunda ao fundo da avenida", garante uma responsável do estabelecimento. O assalto demorou cerca de dois minutos e os ladrões fugiram numa bicicleta elétrica.