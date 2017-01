Sete cães abandonados depois da morte do dono

CM, o presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera confirmou a situação. "Fui alertado para o problema e já comuniquei o caso às entidades competentes", disse ontem ao CM Ricardo Pinto, que na véspera tinha visto a matilha na Via Dorsal. "O veterinário municipal já por várias vezes veio a Armação procurar a matilha, para a recolher, mas sem sucesso", revelou ainda.



Contactado pelo, o presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera confirmou a situação. "Fui alertado para o problema e já comuniquei o caso às entidades competentes", disse ontem aoRicardo Pinto, que na véspera tinha visto a matilha na Via Dorsal. "O veterinário municipal já por várias vezes veio a Armação procurar a matilha, para a recolher, mas sem sucesso", revelou ainda.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma matilha de cães abandonados - três adultos e quatro crias - deambula há cerca de três semanas pelas ruas de Armação de Pera. Os animais, cujo dono, apurou o, terá morrido alguns dias antes do Natal, têm vindo a ser ajudados por populares, que lhes dão água e comida.Entretanto, está já a decorrer na internet uma campanha para promover a adoção dos animais, ao mesmo tempo que se fazem apelos às entidades oficiais para que sejam recolhidos e tratados.A matilha desloca-se sobretudo entre a Via Dorsal da localidade e as Torres do Alto da Torre, até à zona de Vale do Olival. "Há pessoas e alguns restaurantes que alimentam os cães, que se vão mantendo por aqui", contou aouma moradora, que se mostrou preocupada com a situação dos animais, sobretudo "dos pequeninos".