Sete comandos arguidos sem apoio do Exército

CM, fonte oficial do Exército disse não comentar comunicados associativos. No entanto, a mesma fonte frisou que a lei está a ser cumprida. Ao que o CM apurou, o Exército só dá apoio jurídico a militares alvo de agressões ou outros crimes cometidos por civis.



A Associação Nacional de Sargentos (ANS) das Forças Armadas denunciou esta quinta-feira que os sete comandos arguidos no processo judicial relativo às duas mortes no curso 127 daquela especialidade não estão a receber apoio jurídico da instituição.Em comunicado, a ANS cita o Estatuto do Militar das Forças Armadas para justificar aquilo que considera "ser o direito que os sete militares têm à proteção jurídica, em virtude de terem agido no cumprimento de ordens". "Essa sequência de ordens hierárquicas ainda não está apurada", frisou aoJosé Gonçalves, presidente da ANS.Apesar de afirmar não ter provas de que os sete militares e famílias estejam a passar por dificuldades económicas, José Gonçalves refere que a associação "receia que possam recorrer a hipotecas para suportar o custo com advogados".