Sete crianças feridas em despiste

Acidente aconteceu em Barcelos.

Sete atletas do Grupo Desportivo de Gemeses ficaram feridos no despiste da carrinha do clube, sábado à tarde, na EN103/1, em Mariz, Barcelos.



Os jogadores, com idades entre os 7 e os 11 anos, sofreram escoriações, foram socorridos no local pelos bombeiros de Barcelinhos e Esposende e transportados por precaução para o Hospital de Braga.



No despiste, a carrinha embateu num poste, que foi derubado. A GNR esteve no local e investiga.