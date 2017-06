Sete estradas cortadas nos distritos de Leiria, Coimbra, Bragança e Castelo Branco

Ainda em Coimbra, o incêndio em Góis está a cortar o trânsito na Estrada Nacional 2, na localidade de Chã de Alvares, e na Estrada Nacional 112, na localidade de Cabeçadas.



No concelho da Lousã, no distrito de Coimbra, o trânsito está interdito na Estrada Nacional 236, devido à ocorrência de incêndios.



No distrito de Bragança, na localidade de Vinhais está cortado o trânsito na Estrada Nacional 103.



Em Castelo Branco, no concelho de Oleiros, está interdita a Estrada Nacional 112, por causa da ocorrência de incêndios



Sete estradas nos distritos de Leiria, Coimbra, Bragança e Castelo Branco estavam, cerca das 19h15, interditas ao trânsito, devido à ocorrência de incêndios, disse fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), indicando que há vias com cortes em diferentes troços.O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, está a provocar o corte do trânsito na Estrada Nacional 2 e na A13 --- Autoestrada do Pinhal Interior, entre o nó do IC8 - Itinerário Complementar 8 e o nó de Penela (Coimbra), informou à agência Lusa fonte da GNR, indicando que existem condicionamentos nas estradas nacionais e municipais dos concelhos afetados pelo lavrar das chamas.De acordo com a GNR, o IC8 - Itinerário Complementar 8, no nó da zona industrial de Pedrógão Grande, foi reaberto ao trânsito cerca das 16h00.